"Нікому не дозволить!" У Путіна зробили грізну заяву

Президент Росії Володимир Путін нікому не дозволить заступати за червоні лінії національних інтересів Росії.
Хоча на даний момент міжнародна повістка, "швидше несприятлива для Росії". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ФАН.
"Зовнішня політика Путіна - а саме він визначає зовнішню політику країни - послідовна, конструктивна, націлена на вибудовування добрих відносин з усіма державами", - сказав Пєсков.
За його словами, в країні відчувається "абсолютна домінуюча" підтримка Путіна росіянами.
"Всі також знають, що наш президент нікому не дозволить заступати за червоні лінії національних інтересів Росії", - додав Пєсков.
Як повідомляв "Обозреватель", Верховна Рада України визнала нелегітимними вибори Путіна в Криму .