"Ніколи!" Трамп відреагував на жорстке рішення Ірану щодо ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Ірану відмовитися від обмежень в ядерних розробках.

У Twitter Трамп висловив упевненість, що країна не зможе створити для себе цей вид зброї. "Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – написав він.

При цьому він не уточнив, що саме має на увазі і як саме США планують перешкодити планам Ірану.

Трамп пригрозив Ірану minval.az

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Як писав OBOZREVATEL:

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