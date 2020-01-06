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6 січня • оновлено в 23:55
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"Ніколи!" Трамп відреагував на жорстке рішення Ірану щодо ядерної зброї

3.7т
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Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Ірану відмовитися від обмежень в ядерних розробках.

У Twitter Трамп висловив упевненість, що країна не зможе створити для себе цей вид зброї. "Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – написав він.

При цьому він не уточнив, що саме має на увазі і як саме США планують перешкодити планам Ірану.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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