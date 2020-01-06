"Ніколи!" Трамп відреагував на жорстке рішення Ірану щодо ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Ірану відмовитися від обмежень в ядерних розробках.
У Twitter Трамп висловив упевненість, що країна не зможе створити для себе цей вид зброї. "Іран ніколи не буде мати ядерної зброї", – написав він.
При цьому він не уточнив, що саме має на увазі і як саме США планують перешкодити планам Ірану.
Трамп пригрозив Ірану
minval.az
Як писав OBOZREVATEL:
Як писав OBOZREVATEL:
Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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