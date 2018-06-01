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Ніколи не приховували: український журналіст на КремльТВ нагадав про брехню Путіна

2.7тЧитати новину російською

Відомий український журналіст в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" нагадав про брехню президента РФ Володимира Путіна про анексію Криму.

Так, він нагадав, що російська влада до останнього стверджувала, що на півострові діє "місцева самооборона". Відповідне відео виклали в мережі.

"Коли починалася операція по анексії Криму, ми всі пам'ятаємо слова про те, що це народна самооборона і можна купити у будь-якому військторзі. А пройшов час, і він сказав, що ми ніколи не приховували (участі російських військових - Ред.)", - нагадав Цимбалюк.

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Ведуча тут же перевела розмову в інше русло, зазначивши, що це нібито улюблена тема українського журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що у конфлікті з Росією Україні потрібно "розраховувати тільки на себе", а не чекати, коли країна-агресор "розвалиться під гнітом санкцій".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Росія
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