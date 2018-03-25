"Ніколи не погодимося": в Польщі поставили умову Україні

У МЗС Польщі називають невиправданими звинувачення в тому, що Варшава намагається обирати героїв для України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на видання Wpolityce.

"Думка про те, що Варшава хоче обирати Україні героїв або впливати на зміст українських підручників з історії є повністю невиправданою", - сказав він.

Однак, за словами Ціхоцького, уряд Польщі ніколи не погодиться на те, щоб у поляків відібрали право на поховання їхніх близьких.

Заступник міністра очолює міжурядову групу по історико-правовому діалогу з Ізраїлем.

У відповідь на питання, чому не була створена аналогічна група по Україні, він зазначив, що польська пропозиція створити "політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, за якими обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як ексгумації, святкування або повернення культурних благ", не викликала інтересу у Києва.

За його словами, Польща не погодиться на комісію, яка буде стосуватися тільки закону про Інститут національної пам'яті.

"Тим більше, що коли в 2015 році в Україні був прийнятий пакет історичних законів, ніхто не запропонував нам ніякої двосторонньої комісії, хоча за ці два роки Варшава неодноразово за допомогою політичних каналів звертала увагу на ці закони, просила врахувати наші застереження", - зазначив Ціхоцький.

Як повідомляв "Обозреватель", в Польщі спрогнозували катастрофу в стосунках з Україною.