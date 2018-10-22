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''На нас нападуть'': у Кремлі виправдалися за "ядерний рай" Путіна

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Російська Федерація ніколи першою не використовуватиме свій ядерний потенціал.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Володимира Путіна про те, що країна готова застосувати ядерну зброю, щойно потенційний агресор завдасть удару, повідомляють "РИА Новости".

"Йшлося про те — і це головне, багато людей пропустили, — що на доктринальному рівні Росія не залишає за собою права превентивного удару. Тобто у нас у доктрині право на перший удар не зафіксоване. Ми не вважаємо можливим завдавати першого удару", — пояснив він.

Пєсков уточнив, у яких випадках Москва може прийняти рішення про ядерний удар.

"У нас у доктрині записано, що якщо — варіант перший — на нас нападуть із використанням ядерної зброї і — варіант другий — на нас нападуть так, що саме існування нашої держави опиниться під загрозою", — зазначив прес-секретар.

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За його словами, Путін говорив про те, що Росія ні на кого не має наміру нападати.

"Тобто ми ніколи ні на кого не нападемо першими. Але якщо на нас нападуть, тоді там всі потраплять — хто в пекло, хто в рай. Ось що важливо було зрозуміти, решта — все алегорія", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня Путін на засіданні форуму "Валдай" заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Глава РФ наголосив, що громадяни потраплять до раю як жертви агресії та мученики, а агресори "просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да-да, при отсутствии доктрины путлер сам признался что дал приказ приготовиться применить ядерное оружие по Украине если что. Или может он просто болтун? А может шизофреник?
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Шизофрения с идиотизмом на вас давно напали. А очаг этой инфекции находится в Кремле. Говорят, напалм хорошо помогает.
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Адольф Алозиевич тоже в 1939 году говорил, что ни на кого нападать не собирается - это поляки сами его в Гляйвице в августе "консервами" закидали...
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