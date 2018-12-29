''Ніколи не набридне'': Лукашенко раптово прогнувся перед Путіним. Відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підлестив президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої зустрічі у Москві 29 грудня, сказавши, що вони ніколи не зможуть одне одному набриднути.
"Якось я пожартував, що, напевно, набридли одне одному. Напевно, ніколи один одному набриднути не зможемо. Бо є питання, які треба обговорювати. Це наша робота", — заявив Лукашенко.
"Ми минулого разу домовилися, що серйозно поговоримо про наше подальше співіснування в цьому важкому тлінному світі. Багато проблем треба вирішувати на перспективу", — додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.
Також російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".
У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави — марно.