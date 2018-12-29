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''Ніколи не набридне'': Лукашенко раптово прогнувся перед Путіним. Відео

9.2тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підлестив президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої зустрічі у Москві 29 грудня, сказавши, що вони ніколи не зможуть одне одному набриднути.

"Якось я пожартував, що, напевно, набридли одне одному. Напевно, ніколи один одному набриднути не зможемо. Бо є питання, які треба обговорювати. Це наша робота", — заявив Лукашенко.

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"Ми минулого разу домовилися, що серйозно поговоримо про наше подальше співіснування в цьому важкому тлінному світі. Багато проблем треба вирішувати на перспективу", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

Також російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".

У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави — марно.

Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
РосіяМосква
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Судя по всему, Путин скоро ко всем своим титулам прибавит еще один – Бацька.
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кацман Саша
кацман Саша
Как оно польстило недомерку в Украине знают😙😂
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