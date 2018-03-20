"Ніколи не було": в Росії відхрестилися від "Новачка", яким отруїли Скрипаля

СРСР, а потім і Росія, ніколи не займалася програмою розробки хімічної зброї "Новачок", оскільки вона називалася по-іншому.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на два джерела, які мали безпосереднє відношення до цієї програми.

"При цьому в назві системи використовувалися цифри", - розповіли джерела.

Видання вказує, що широко використовувати у західних ЗМІ назву "Новачок" почали після публікацій радянського хіміка Віла Мирзаянова, який у 1990-і роки емігрував до США.

На заході Мірзоянова часто представляли як творця "Новачка", але, як стверджують джерела, Мірзоянов нібито взагалі не мав відношення до розробки хімічної зброї, а тільки захищав радянські розробки.

"Він очолював відділ протидії іноземним технічним розвідкам і після оприлюднив деяку інформацію на заході, включаючи формули хімічної зброї", - розповіли співрозмовники агентства.

Як повідомляв "Обозреватель", творець "Новачка" Віл Мірзаянов розкрив деталі створення нервово-паралітичного газу.