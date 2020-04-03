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3 квітня • оновлено в 19:29
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"Ніколи не бачив такої!" Сардинія показала позитивні зміни від карантину. Відео

3.6т
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Біля берегів італійського Неаполя місцеві жителі захоплюються кристально чистому Тірренському морю.

Відповідне відео з вікон одного з прибережних будинків по вулиці Віа Пертенопе опублікував Паоло Де Лука, передає La Repubblica.

Як пише італійська газета, відео, зняте з балкона на набережній, яка охоплює затоку, стало вірусним. "Подивіться на море. Сардинія, здається, ніколи не бачила такої чистоти", – пише автор відео.

Захоплюючий вид з порожніми дорогами і закритими магазинами відкривається на Віа Караччоло і пагорб Посілліпо. Чисте небо також дозволяє милуватися півостровом Сорренто і, на відстані, Капрі.

Кліп, опублікований хлопцем в його профілі, зібрав понад 17 тисяч лайків.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , через пандемію коронавірусу COVID-19 рівень викидів вуглекислого газу в світі в 2020 році може рекордно скоротитися з часів Другої світової війни.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
хвороба карантин
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