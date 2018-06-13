Нікого з Європи: у Кремлі розповіли, хто приїде на відкриття ЧС-2018

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, хто зі світових лідерів прибуде 14 червня на церемонію відкриття чемпіонату світу-2018.

За його словами, приїдуть спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман, президент Абхазії Рауль Хаджимба, Азербайджану - Ільхам Алієв, Білорусії - Олександр Лукашенко, Болівії - Ево Моралес, Казахстану - Нурсултан Назарбаєв, Киргизії - Сооронбай Жеенбеков, Панами - Хуан Карлос Варела, Таджикистану - Емомалі Рахмон, Парагваю - Орасіо Картес, Руанди - Поль Кагаме, а також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, Лівану - Саад Харірі та голова парламенту КНДР Кім Єн Нам.

"Це тільки ті, кого президент Путін прийматиме завтра", - передає слова Пєскова газета "Ведомости".

Він додав, що протягом наступного місяця, поки триватиме чемпіонат, очікуються візити керівників інших держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені Київської області вже готуються до перегляду матчів ЧС-2018. Біля одного з ТРЦ з'явилася нелегальна фан-зона, на території якої вже встановлені величезні тенти і екран розміром 2х2,5 метри.