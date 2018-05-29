"Нікого не слухає": дипломат вказав на важливий момент в політиці Путіна

Екс-посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що під час свого нового президентського терміну в РФ Володимир Путін навряд чи проведе якісь реформи.

Незважаючи на чутки про те, що Путін збирається змінити свою політику, поки це не підтвердилося. Про це Майкл Макфол заявив в своєму інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Коли я був послом, пан Ушаков, його радник з національної безпеки, завжди нагадував мені про це, що, на відміну від Медведєва, який обмежений системою, Путін нічим не обмежений, він може робити що хоче. Але поки теж ніщо не свідчить про можливість", - заявив Макфол.

Дипломат зазначив, що Володимир Путін перестав слухати поради.

"Він зараз при владі майже два десятиліття. Що відбувається, коли людина припиняє слухати людей? Вона перестає ставити під сумнів свої рішення. Я спостерігаю у Путіна, що він не слухає вже нікого практично. Я думаю, що потрібно почати з України (зміни. - Ред.) - це було б дуже важливо для решти світу. Але я боюся, що навряд чи він зміниться ", - пояснив Майкл Макфол.

Як писав OBOZREVATEL, російський політик закликав зупинити війну на Донбасі.