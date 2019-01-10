''Ніхто нікого не нахилить'': Лукашенко різко висловився про об'єднання з Росією

Розмови про об'єднання Білорусі з Російською Федерацією "притягнуті за вуха", про це не може бути й мови.

Відповідну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді про соціально-економічний розвиток країни, передає БЕЛТА.

"Занадто багато сьогодні, я аналізую ситуацію в нашому суспільстві, та й у росіян, іде розмов про об'єднання двох держав. Багато зараз з'явилося питань у зв'язку із церквою в Україні про автокефалію нашої церкви в Білорусі. Я називаю ці питання дуже дурними, притягнутими за вуха для обговорення у нашому суспільстві", — сказав він.

"Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні на порядку денному такого питання немає — про об'єднання", — наголосив глава держави.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Лукашенко нагадав, що Білорусь і Росія свого часу підписали договір про створення Союзної держави. "Ми мали свого часу ухвалити Конституційний акт, тобто Конституцію Союзної держави, і там все мало бути прописане: і органи управління, і органи влади, і єдина валюта, політика. Росія відмовилася свого часу йти цим шляхом", — зазначив президент.

Глава держави заявив, що союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі: "На це має бути воля двох народів — Російської Федерації та Білорусі. Ми весь час, формуючи цей союз, маємо озиратися на думку наших людей. Тому з багатьох-багатьох причин, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав не йдеться".

На цей крок, переконаний Лукашенко, не може піти і сама Росія. Це главі білоруської держави підтвердив російський президент Володимир Путін. "Немає такої можливості у Росії, з огляду на наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив чи нахиляє. Тут ніхто нікого не нахилить", — підсумував білоруський лідер.

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