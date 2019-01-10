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''Ніхто нікого не нахилить'': Лукашенко різко висловився про об'єднання з Росією

2.1тЧитати матеріал російською

Розмови про об'єднання Білорусі з Російською Федерацією "притягнуті за вуха", про це не може бути й мови.

Відповідну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді про соціально-економічний розвиток країни, передає БЕЛТА.

"Занадто багато сьогодні, я аналізую ситуацію в нашому суспільстві, та й у росіян, іде розмов про об'єднання двох держав. Багато зараз з'явилося питань у зв'язку із церквою в Україні про автокефалію нашої церкви в Білорусі. Я називаю ці питання дуже дурними, притягнутими за вуха для обговорення у нашому суспільстві", — сказав він.

"Ми з президентом Росії однозначно визначили, що сьогодні на порядку денному такого питання немає — про об'єднання", — наголосив глава держави.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Лукашенко нагадав, що Білорусь і Росія свого часу підписали договір про створення Союзної держави. "Ми мали свого часу ухвалити Конституційний акт, тобто Конституцію Союзної держави, і там все мало бути прописане: і органи управління, і органи влади, і єдина валюта, політика. Росія відмовилася свого часу йти цим шляхом", — зазначив президент.

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Глава держави заявив, що союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі: "На це має бути воля двох народів — Російської Федерації та Білорусі. Ми весь час, формуючи цей союз, маємо озиратися на думку наших людей. Тому з багатьох-багатьох причин, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав не йдеться".

На цей крок, переконаний Лукашенко, не може піти і сама Росія. Це главі білоруської держави підтвердив російський президент Володимир Путін. "Немає такої можливості у Росії, з огляду на наслідки всього, на це піти. Тому треба заспокоїтися і припинити ці розмови, що хтось когось нахилив чи нахиляє. Тут ніхто нікого не нахилить", — підсумував білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження щодо створення робочої групи з інтеграції Білорусі та РФ.

  • 30 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, заявивши, що союз двох народів відбувся.

  • 31 грудня під час новорічного звернення Лукашенко проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією і закликав громадян "зміцнювати свою державність".

Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Дейман Алон
Дейман Алон
Тупой бульбаш не понимает, что в Срашке уже напечатаны бюллетени с результатами голосования белорусов о присоединении к Педерашке, осталось это только провести, как по Крыму и делов то, а его мнение никто спрашивать не будет, как впрочем и мнение самих белорусов.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ну это ещё вилами по воде писано! Беларусь инфильтрирована российскими гнидами и уже давно! Не только тв, язык и организации! Поэтому запасаемся попкорном!
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CARGO 100
CARGO 100
Nikolayev Boris, а мы уже попкорн доедаем, глядя на вас пять лет ... Думаем, до весны хватит, а там и комедия про дураков закончится.
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