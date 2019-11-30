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30 листопада • оновлено в 10:45
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Ніхто не здогадується: названа найнебезпечніша ядерна держава

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Японію назвали ядерною державою, яка ховає в собі загрозу. Справа в тому, що Японії під приводом розвитку цивільних атомних електростанцій Японії вдалося роздобути велику кількість ядерного палива.

Це було приховано від усіх. Палива, яке є зараз у Японії, вистачить для того, щоб зробити близько 6000 ядерних бомб. Про це повідомляє видання Sohu, передає ІноЗМІ.

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Такої кількості бомб досить, щоб знищити велику країну. Зважаючи на це, сусідні країни закликали бути більш пильними.

"Японці – дуже скритний народ, навіть Сполучені Штати не можуть їх розкусити. Японія скористалася підтримкою США і вмить перетворилася в економічну державу. У сфері міжнародних прав вона сповнена амбіцій і хоче грати більш активну роль на міжнародній арені і навіть кинути виклик авторитету п'яти постійних членів ради безпеки ООН", – йдеться в публікації.

Журналісти відзначають, що по боєздатності Японія входить у першу десятку країн світу.

"В останні роки Японія розробляє вертольотоносці типу" Идзумо ", водотоннажність яких навіть більше, ніж у вертольотоносців легкого типу деяких країн", – продовжують в матеріалі.

Японії вдалося побудувати найдосконаліші атомні електростанції в світі і країна використовує ядерну енергію для вироблення електрики. Також Японія займає лідируючі позиції в світі по застосуванню ядерних технологій.

У разі війни Японія зможе швидко створити ядерну зброю за допомогою наявного у неї ядерного матеріалу.

Японію назвали небезпечним ядерною державою

Японію назвали небезпечним ядерною державою

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провела стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Японія
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Украине тоже давно уже пора пойти по этому пути и тогда соседи сразу начнут уважать.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Разберется с китайской россией.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Владимирович Владимир, ты давай, с пендосской дупы язык не вынимай. Ишь, японскую лизнуть собрался.
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