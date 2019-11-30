Ніхто не здогадується: названа найнебезпечніша ядерна держава

Японію назвали ядерною державою, яка ховає в собі загрозу. Справа в тому, що Японії під приводом розвитку цивільних атомних електростанцій Японії вдалося роздобути велику кількість ядерного палива.

Це було приховано від усіх. Палива, яке є зараз у Японії, вистачить для того, щоб зробити близько 6000 ядерних бомб. Про це повідомляє видання Sohu, передає ІноЗМІ.

Такої кількості бомб досить, щоб знищити велику країну. Зважаючи на це, сусідні країни закликали бути більш пильними.

"Японці – дуже скритний народ, навіть Сполучені Штати не можуть їх розкусити. Японія скористалася підтримкою США і вмить перетворилася в економічну державу. У сфері міжнародних прав вона сповнена амбіцій і хоче грати більш активну роль на міжнародній арені і навіть кинути виклик авторитету п'яти постійних членів ради безпеки ООН", – йдеться в публікації.

Журналісти відзначають, що по боєздатності Японія входить у першу десятку країн світу.

"В останні роки Японія розробляє вертольотоносці типу" Идзумо ", водотоннажність яких навіть більше, ніж у вертольотоносців легкого типу деяких країн", – продовжують в матеріалі.

Японії вдалося побудувати найдосконаліші атомні електростанції в світі і країна використовує ядерну енергію для вироблення електрики. Також Японія займає лідируючі позиції в світі по застосуванню ядерних технологій.

У разі війни Японія зможе швидко створити ядерну зброю за допомогою наявного у неї ядерного матеріалу.

Японію назвали небезпечним ядерною державою RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провела стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".

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