"Ніхто не відмовиться від слави і багатства": Трамп зробив заяву про змову з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що безліч юристів хотіли б представляти його інтереси в справі про можливе втручання Росії в американські вибори.

"Багато юристів і юридичні фірми хочуть представляти мене в "російській справі "... Не вірте повідомленням з фейкових новин, що складно знайти юриста, який хоче взятися за це. Жоден юрист ніколи не відмовиться від слави і багатства, хоча деяких долають протиріччя", - написав він у Twitter.

За словами Трампа, проблема в тому, що новому юристу або юридичній фірмі потрібні місяці, щоб набрати швидкість, якщо у нього більше немає причини підняти ціну.

"Це нечесно для нашої великої країни - і я дуже задоволений моєю нинішньою командою. Крім того, ніякої змови з Росією не було, крім як у Хілларі і демократів", - додав президент.

Як повідомляв "Обозреватель", в США розкрилися таємні дані про Трампа.