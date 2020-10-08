Нідерландський гінеколог таємно запліднив 17 жінок: правда спливла через десятки років

В Нідерландах гінеколог Ян Вільдшут запліднив щонайменше 17 жінок, які вважали, що отримують сперму від анонімних донорів.

Як повідомило видання Daily mail, про інцидент розповіли в лікарні в місті Зволле на сході країни, де працював медик із 1981 по 1993 рік. Дізнавшись про обман у 2019 році, клініка вирішила оприлюднити інформацію, щоб "сприяти більшій прозорості" у питанні донорства сперми.

Нідерландська газета De Stentor зазначила, що це вперше вдалося дізнатися про батьківство саме через комерційну базу даних, коли дитина виявила збіг своєї ДНК з племінницею Вільдшута (померла в 2009 році).

"Ми ніколи не підозрювали, що він міг бути донором", – сказав виданню батько одного із біологічних синів гінеколога. Водночас чоловік додав, що лікар справляв враження доброзичливої та чесної людини.

У лікарні повідомили, що біологічні діти Вільдшута, яких підтвердили за допомогою ДНК-тестів, та його сім'я регулярно контактують і мають гарні стосунки між собою.

Наразі гінеколог-запліднювач уже помер. Нідерландська інспекція з питань охорони здоров'я та молоді відмовилася відкривати справу, оскільки на той час лікування безпліддя не регулювалося законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку лікар місцевого пологового будинку займався сутенерством, підшукуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській, а також продавав амфетамін.