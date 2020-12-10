Нідерланди виженуть двох російських дипломатів-шпигунів

Нідерланди вишлють двох співробітників російського посольства в Гаазі, яких викрили на шпигунстві.

Про це повідомили на сайті МЗС Нідерландів. Генеральна служба розвідки і безпеки країни викрила російську шпигунську мережу.

Дипломати виявилися офіцерами Служби зовнішньої розвідки РФ. Один з російських агентів займався шпигунською діяльністю в області науки і технологій. Він побудував велику мережу джерел, кожне з яких працювало або раніше працювало в голландському секторі високих технологій.

Розвідник зв'язався з людьми, що мали доступ до конфіденційної інформації. Дехто з них отримував грошову винагороду за співпрацю.

Другий співробітник СЗР, який також працював в посольстві Росії в Гаазі з дипломатичною акредитацією, грав допоміжну роль.

Глава розвідслужби Нідерландів Ерік Акербум зазначив, що серед тем, які цікавили російських шпигунів, були штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології.

"Досить імовірно, що викриті шпигунські дії завдали шкоди організаціям, в яких діяли інформатори розвідників, і, отже, також могли завдати шкоди голландській економіці і нашій національній безпеці", – заявив Акербум.

Викриті розвідники повинні негайно покинути територію Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Словаччини видворила трьох російських дипломатів, діяльність яких "суперечила Віденській конвенції". Вислані дипломати є співробітниками російських спецслужб і працювали на російську розвідку під дипломатичним прикриттям.