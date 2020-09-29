Нідерланди і Чехію накрила хвиля COVID-19: оголошено нові обмеження

Марина Ліснічук Світ 12:50, 29.09.2020 Оновлено: 13:30, 29.09.2020

Влада Нідерландів зважилася на введення низки заходів щодо боротьби з другою хвилею коронавірусу. Багатьом жителям вперше з початку пандемії буде рекомендовано носити захисні маски в магазинах. Тоді як в Чехії з цієї ж причини готуються до введення надзвичайного стану.

У першій країні нові заходи набули чинності з 29 вересня і триватимуть не менше трьох тижнів. А в другій питання тільки збираються винести на розгляд уряду, повідомляє ВВС.

У Нідерландах вперше вводять маски в магазинах

Порівняно із сусідами Нідерланди до цього часу значною мірою уникали суворих карантинних обмежень, але в останні дні в країні з 17-мільйонним населенням щодня реєструється до 3000 інфекцій.

"Ми робимо все можливе, але вірус "почувається" краще", – визнав міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

Дані щодо захворюваності на корнавірус у Нідерландах.
Worldometers

Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пояснив, що ситуація в трьох найбільших містах країни – Амстердамі, Роттердамі та Гаазі – стала "серйозною" і вимагає термінових дій:

  • з вівторка люди мають уникати другорядних поїздок між трьома містами;

  • ресторани і бари мають закриватися до 22:00. Цей крок перегукується з іншими європейськими країнами, враховуючи Великобританію, Іспанію і Францію, які ввели більш ранній час закриття;

  • людям буде рекомендовано працювати з дому;

  • громадські збори в будинках не мають перевищувати трьох осіб;

  • уболівальникам більше не дозволено відвідувати спортивні заходи.

Якщо раніше носіння маски було обов'язковим лише в громадському транспорті, то тепер це правило ввели і для покупців у магазинах: жителям трьох найбільших міст із 29 вересня рекомендують закривати обличчя. У магазини заборонятимуть вхід тим, хто не носить маски.

"Звичайно, ці заходи матимуть негативні економічні наслідки. Але можливість спалаху вірусу матиме ще серйозніші наслідки, враховуючи збиток економіці", – пояснив прем'єр.

Дані щодо захворюваності на корнавірус у Чехії.
Worldometers

У Чехії готують надзвичайний стан

Водночас у Чехії новий міністр охорони здоров'я Роман Приму заявив про намір винести на розгляд уряду пропозицію про введення в країні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Раніше чиновник анонсував обмеження кількості людей на масових зборах – 10-20 осіб, а також перехід середніх шкіл на дистанційне навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 29 вересня коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 33,5 млн осіб. Тільки за минулу добу було виявлено 229 710 нових інфікованих.

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