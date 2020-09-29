Нідерланди і Чехію накрила хвиля COVID-19: оголошено нові обмеження

Влада Нідерландів зважилася на введення низки заходів щодо боротьби з другою хвилею коронавірусу. Багатьом жителям вперше з початку пандемії буде рекомендовано носити захисні маски в магазинах. Тоді як в Чехії з цієї ж причини готуються до введення надзвичайного стану.

У першій країні нові заходи набули чинностіз 29 вересня і триватимуть не менше трьох тижнів. А в другій питання тільки збираються винести на розгляд уряду, повідомляє ВВС.

У Нідерландах вперше вводять маски в магазинах

Порівняно з сусідами Нідерланди до цього часу значною мірою уникали суворих карантинних обмежень, але в останні дні в країні з 17-мільйонним населенням щодня реєструється до 3000 інфекцій.

"Ми робимо все можливе, але вірус "почувається" краще", – визнав міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пояснив, що ситуація в трьох найбільших містах країни – Амстердамі, Роттердамі та Гаазі – стала "серйозною" і вимагає термінових дій:

з вівторка люди повинні уникати другорядних поїздок між трьома містами;

ресторани і бари мають закриватися до 22:00. Цей крок перегукується з іншими європейськими країнами, враховуючи Великобританію, Іспанію і Францію, які ввели більш ранній час закриття;

людям буде рекомендовано працювати з дому;

громадські збори в будинках не мають перевищувати трьох осіб;

уболівальникам більше не дозволено відвідувати спортивні заходи.

Якщо раніше носіння маски було обов'язковим лише в громадському транспорті, то тепер це правило ввели і для покупців у магазинах: жителям трьох найбільших міст із 29 вересня рекомендують закривати обличчя. У магазини заборонятимуть вхід тим, хто не носить маски.

"Природно, ці заходи матимуть негативні економічні наслідки. Але можливість спалаху вірусу матиме ще серйозніші наслідки, враховуючи збиток економіці", – пояснив прем'єр.

У Чехії готують надзвичайний стан

В той же час у Чехії новий міністр охорони здоров'я Роман Приму заявив про намір винести на розгляд уряду пропозицію про введення в країні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Раніше чиновник анонсував обмеження кількості людей на масових зборах – 10-20 осіб, а також перехід середніх шкіл на дистанційне навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 29 вересня на коронавірус в Україні та світі заразилося понад 33,5 млн осіб. Тільки за минулу добу було виявлено 229 710 нових інфікованих.