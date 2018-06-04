"Нічого поганого": Путін пояснив свої еротичні фото

Президент Росії Володимир Путін не бачить нічого поганого в публікації Кремлем його фото в напівоголеному вигляді.

В ході інтерв'ю австрійському телеканалу ORF Путін пояснив, звідки беруться кадри, передає RT.

Журналіст, який проводив інтерв'ю, підкреслив, що фото в напівголому вигляді не зовсім звичайне явище для президента.

"Ви сказали: "У напівголому". Слава богу, не в голом. Якщо я відпочиваю, то не вважаю за необхідне ховатися за кущами і нічого в цьому поганого не бачу", - сказав Путін.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Путін на публіці потрапив в курйозну ситуацію