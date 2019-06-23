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"Нічого не повинні!" Захарова зганьбилася зверненням до президента Грузії

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Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова публічно відповіла президенту Грузії Саломе Зурабішвілі на її слова про те, що росіяни повинні приїжджати в цю країну, "тому що люблять її".

Російська дипломатка заявила, що "туристи з Росії якщо щось і повинні, то відчувати, що їх зустрічають як найдорожчих гостей". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, написавши при цьому прізвище глави Грузії з помилкою (Зарубішвілі).

"А на кожен позив кого б то не було поговорити на історичні чи політичні теми, турист з Росії повинен чути на свою адресу звичне доброзичливе "високо-високо в горах", – написала Захарова.

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Марія Захарова

Марія Захарова

Facebook Марія Захарова

За її словами, саме за ці емоції туристи і платять гроші. Пост в соцмережі вона закінчила висловом: "Нічого особистого, просто бізнес".

Таку бурхливу реакцію у прессекретаря МЗС РФ викликало інтерв'ю Зурабішвілі Euronews.

Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

Скріншот

"Туристи (з РФ - ред.) повинні продовжувати приїжджати, тому що люблять Грузію, а політики повинні вирішувати проблеми, що лежать в основі події. Вирішення цього питання має на увазі об'єднання територій Грузії і, незважаючи ні на що, це не повинно вплинути на туристів, населення і мирне середовище", – заявила журналістам президент Грузії.

Як відомо, після масових протестів в Грузії в РФ заборонили туди перельоти.

"Нічого не повинні!" Захарова зганьбилася зверненням до президента Грузії

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

  • Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

  • Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

  • За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

  • 22 червня в центрі Тбілісі (Грузія) у будівлі парламенту 22 червня почалася чергова, третя за рахунком, масштабна протестна акція.

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Тема
Протести в Грузії
Місце
Росія
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Российская дипломатка-птушница, не знающая русского языка, набивается в круг дорогих гостей, и к кому ? В Грузию и это после Абхазии ? Она бы ещё в Украине гостеприимства потребовала после Крыма и Донбасса ! Россияне,вы чиновников по объявлениям набираете ?
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