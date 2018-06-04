"Нічого не допоможе": російський політик розповів про страх Путіна

Підтримка Російською Федерацією Ірану може завершитися ембарго з боку Заходу.

На думку російського опозиційного політика Костянтина Борового, президент Росії Володимир Путін це розуміє і побоюється такого розвитку подій. Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

"Виходячи з тактичних міркувань і в результаті реального стану речей, коли іранські озброєння і бази просто знищуються на території Сирії, рішення Ірану вивести війська - вимушене. Іран, безумовно, конкурує з іншими силами за світове панування, але це перестало бути можливим. І я думаю, що Іран, який завжди називав Сполучені Штати "великим сатаною", а Росію - "малим сатаною", переконався, що Росія не готова на самопожертву заради його гегемоністських устремлінь", - зазначив Боровий.

За його словами, Іран став небезпечним для РФ через агресивну політику і підтримку.

"Тому він вважається з реальністю, а Росія в даному випадку теж приймає реальність, тому що підтримка Ірану означає конфлікт з Ізраїлем, з США та з Заходом взагалі. У ситуації, коли Сполучені Штати планують відновити ембарго, співпраця з Іраном стає просто небезпечною для Росії", - пояснив політик.

Він також додав, що РФ займається в Сирії політичними і військовими провокаціями, рівень яких стримується послідовною позицією США і Заходу в цілому.

"Тобто для Путіна продовження підтримки Ірану - це шлях вже не до посилення санкцій, а до ембарго. Я думаю, він це розуміє і побоюється такого розвитку подій. Тому що в момент, коли почнуть діяти угоди щодо ембарго відносно Росії, вже ніякі пропагандистські кампанії, ніякі хабарі європейським і американським чиновникам не допоможуть: доведеться забиратися зі Сирії та насправді зі світової політики", - підкреслив він.

На думку Борового, президент РФ вважає небезпечним "загравання" з Іраном для виживання кремлівського режиму.

"Путін не готовий відмовитися від співпраці з Асадом, але це, я думаю, тимчасове положення, і Путін швидко усвідомлює, що треба припиняти підтримку цього режиму. Імовірність, що Іран стримає свої імперські амбіції в Сирії, дуже висока. У момент, коли допомога Росії припиняється, коли системи протиракетної і протиповітряної оборони не поставлятимуться Ірану, йому буде нема чого робити в Сирії. Схоже, цим рішенням Іран хоче зберегти обличчя і зберегти режим аятолл", - резюмував Боровий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід із Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.

Перед цим президент Ірану Хасан Рухані заявляв, що якщо Америка покине ядерну угоду, на її чекають серйозні наслідки.

14 травня країна зажадала від європейських учасників гарантій збереження ядерної угоди після виходу США. Наступного дня Іран пригрозив США виходом із ядерної угоди. 21 травня Штати висунули 12 вимог, пригрозивши потужним ударом.