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4 січня • оновлено в 11:04
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Нічого не було? З'явилися неоднозначні дані про новий авіаудар в Іраку

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Іракська армія спростувала факт нанесення будь-якого авіаудару в районі міста Таджі в 30 кілометрах від Багдада в ніч на 4 січня.

Про це повідомив арабський супутниковий телеканал Sky News Arabia з посиланням на заяву іракської ВС, передає РІА Новини.

"Іракська армія заперечує факт авіаудару в ель-Таджі на північ від Багдада", - йдеться в повідомленні телеканалу.
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Раніше один з іракських телеканалів повідомив, що автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб" була атакована з повітря в районі Таджі на північ від Багдада.

Іракська армія

Іракська армія

www.aa.com.tr

Як писав OBOZREVATEL, в США також відхрестилися від нічного удару в Іраку, де вбили медиків. Сили міжнародної коаліції на чолі з США заперечують свою участь в події.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
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