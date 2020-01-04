Нічого не було? З'явилися неоднозначні дані про новий авіаудар в Іраку

Іракська армія спростувала факт нанесення будь-якого авіаудару в районі міста Таджі в 30 кілометрах від Багдада в ніч на 4 січня.

Про це повідомив арабський супутниковий телеканал Sky News Arabia з посиланням на заяву іракської ВС, передає РІА Новини.

"Іракська армія заперечує факт авіаудару в ель-Таджі на північ від Багдада", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Раніше один з іракських телеканалів повідомив, що автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб" була атакована з повітря в районі Таджі на північ від Багдада.

Іракська армія www.aa.com.tr

Як писав OBOZREVATEL, в США також відхрестилися від нічного удару в Іраку, де вбили медиків. Сили міжнародної коаліції на чолі з США заперечують свою участь в події.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал