МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

Ничего личного: почему Европе выгодно иметь дело с Россией

1.4тЧитати новину російською

Прочитал несколько вариантов отчётов по встрече Меркель и Путина. Хорошего ничего особо сказать не могу, а плохое - это с какой позиции смотреть. Сами решайте.

1. Скорее всего, даже если это не озвучено громко, но решение по стройке Норд Стрим 2 принято. Все разрешения по стройке были получены 3 недели назад - Дания последняя, кто дал добро на это. Это явствует хотя бы из того, что Меркель заявила, что Норд Стрим 2 это не политический, а чисто экономический проект. Чего не может быть по определению. Газовые трубы были, есть и будут главным оружием Кремля в Европе.

2. Это скорее всего поражение Трампа с его позицией, но поражение заведомое, так как сама позиция была изначально неверной и слабой. Так как Трамп далеко не образец поведения во внедрении санкций против России, его заставляют это делать в Конгрессе и прессе, то потому его требования от Германии и Европы в целом, действовать против России, ничем моральным не обоснованы. Напротив Меркель и другие видят за желанием прикрыть русский проект, интересы американских корпораций, которые тоже хотят продавать сжиженный газ в Европе. Но Америка на сегодня не может поставлять столько газа и её газ в 2, если не 3 раза дороже. Трамп не показывает личным примером, как себя вести. Потому и тут, с чисто экономической стороны, русский газ выгоднее. В конечном счёте для немцев, это просто хороший бизнес и ничего личного.

3. Это событие одновременно и поражение позиции Украины в данном вопросе. Потому что очередной раз сработала формула, что интересы собственного холодильника, куда важнее каких-то конфликтов и моральных обязательств, к которым немцы непосредственно отношения не имеют. Так как Украина, кроме моральной стороны вопроса, ничего другого предложить не может, замены русскому газу в таких количествах просто нет, то разговор не идёт, о том, что правильно, а о том, что выгодно. Сейчас Германии столько газа может и не нужно, но её экономика растёт и потому подумать о будущем, вполне приемлемо.

Новини
Кто толкнул Меркель в одну лодку с Путиным?

4. Позиция Меркель в правительстве чрезвычайно слабая. Из-за кризиса с беженцами. Правительство её может просто развалиться при любом серьёзном толчке. Потому не в её интересах расшатывать эту слабую коалицию, которую она с трудом держит в руках, дополнительными спорами по Украине. Особенно в условиях, что Австрия всецело подписывается под любой русский газовый проект и в самой Германии абсолютно не наблюдается желания следовать санкциям, любой ценой, в том числе за их счёт.

5. Европа с её подходами и экономическими интересами, совершенно ясно устала от санкций и всего с этим связанного. Особенно это стало заметно в тот момент, когда направляющая и одёргивающая рука Вашингтона, либо исчезла, либо не может это делать правильно из внутренних противоречий. Именно на фоне этой американской слабости и бардака, мнения в Европе против санкций, пророссийское направление мысли, получили дополнительный стимул и возможности.

Новини
Признаюсь, мы проиграли. Да и не могли выиграть

6. Ещё раз замечу, что путинская спецоперация с Трампом добилась огромных успехов и хотя бы временно, но полностью, подорвала всё единство западного фронта. Все противотечения, споры, личная неприязнь, слабость позиций - вызваны прежде всего совершенно неправильным человеком для проведения правильной политики в данном направлении в кресле президента США. Никакие русские взятки бы не срабатывали, если бы санкции вводились без постоянных одёргиваний из Белого дома. Не было бы слабой позиции Вашингтона, если бы Трамп перестал создавать неизвестность по поводу, а признает ли он или всё-таки не признает Крым русским. Русская позиция была бы куда слабей, если бы в кресле президента сидел моральный и политический лидер всего запада, который не заботится лишь о кошельке, но о чести западной политики, в пример всем тем негодяям, которые думают только о деньгах. Но так как сам Трамп обычный торгаш и ведёт себя таким образом, то требовать от него подобного несколько наивно. Потому только со сменой курса в Вашингтоне можно рассчитывать и на другой курс в Европе.

Читайте всі новини по темі "Політичні скандали в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Теми
Політичні скандали в СШАПівнічний поток - 2
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Олег
Савченко Олег
Нічого. Працюємо і боремося. У 80-х саме Західна Німеччина не підтримала санкції проти СРСР, але останній розвалився менше, ніж за 10 років.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Малахов Егор
Малахов Егор
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Сколько боли и отчаянья в этой статье! Хохлы привыкайте, на ближайшие 20 лет это будут ваши единственные чувства.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Малахов Егор
Малахов Егор
Пигин Макс, “Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновались бы и наверняка убили бы … Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных. В Московии всегда и везде можно за небольшие деньги найти лживых свидетелей, которые поклянутся на кресте и Евангелии в церкви. Даже у турок нет такого гадкого лакейства перед высшими и такого жестокого издевательства над низшими, беззащитными” -- советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах",
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Малахов Егор
Малахов Егор
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги