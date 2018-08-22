Прочитал несколько вариантов отчётов по встрече Меркель и Путина. Хорошего ничего особо сказать не могу, а плохое - это с какой позиции смотреть. Сами решайте.

1. Скорее всего, даже если это не озвучено громко, но решение по стройке Норд Стрим 2 принято. Все разрешения по стройке были получены 3 недели назад - Дания последняя, кто дал добро на это. Это явствует хотя бы из того, что Меркель заявила, что Норд Стрим 2 это не политический, а чисто экономический проект. Чего не может быть по определению. Газовые трубы были, есть и будут главным оружием Кремля в Европе.

2. Это скорее всего поражение Трампа с его позицией, но поражение заведомое, так как сама позиция была изначально неверной и слабой. Так как Трамп далеко не образец поведения во внедрении санкций против России, его заставляют это делать в Конгрессе и прессе, то потому его требования от Германии и Европы в целом, действовать против России, ничем моральным не обоснованы. Напротив Меркель и другие видят за желанием прикрыть русский проект, интересы американских корпораций, которые тоже хотят продавать сжиженный газ в Европе. Но Америка на сегодня не может поставлять столько газа и её газ в 2, если не 3 раза дороже. Трамп не показывает личным примером, как себя вести. Потому и тут, с чисто экономической стороны, русский газ выгоднее. В конечном счёте для немцев, это просто хороший бизнес и ничего личного.

3. Это событие одновременно и поражение позиции Украины в данном вопросе. Потому что очередной раз сработала формула, что интересы собственного холодильника, куда важнее каких-то конфликтов и моральных обязательств, к которым немцы непосредственно отношения не имеют. Так как Украина, кроме моральной стороны вопроса, ничего другого предложить не может, замены русскому газу в таких количествах просто нет, то разговор не идёт, о том, что правильно, а о том, что выгодно. Сейчас Германии столько газа может и не нужно, но её экономика растёт и потому подумать о будущем, вполне приемлемо.

4. Позиция Меркель в правительстве чрезвычайно слабая. Из-за кризиса с беженцами. Правительство её может просто развалиться при любом серьёзном толчке. Потому не в её интересах расшатывать эту слабую коалицию, которую она с трудом держит в руках, дополнительными спорами по Украине. Особенно в условиях, что Австрия всецело подписывается под любой русский газовый проект и в самой Германии абсолютно не наблюдается желания следовать санкциям, любой ценой, в том числе за их счёт.

5. Европа с её подходами и экономическими интересами, совершенно ясно устала от санкций и всего с этим связанного. Особенно это стало заметно в тот момент, когда направляющая и одёргивающая рука Вашингтона, либо исчезла, либо не может это делать правильно из внутренних противоречий. Именно на фоне этой американской слабости и бардака, мнения в Европе против санкций, пророссийское направление мысли, получили дополнительный стимул и возможности.

6. Ещё раз замечу, что путинская спецоперация с Трампом добилась огромных успехов и хотя бы временно, но полностью, подорвала всё единство западного фронта. Все противотечения, споры, личная неприязнь, слабость позиций - вызваны прежде всего совершенно неправильным человеком для проведения правильной политики в данном направлении в кресле президента США. Никакие русские взятки бы не срабатывали, если бы санкции вводились без постоянных одёргиваний из Белого дома. Не было бы слабой позиции Вашингтона, если бы Трамп перестал создавать неизвестность по поводу, а признает ли он или всё-таки не признает Крым русским. Русская позиция была бы куда слабей, если бы в кресле президента сидел моральный и политический лидер всего запада, который не заботится лишь о кошельке, но о чести западной политики, в пример всем тем негодяям, которые думают только о деньгах. Но так как сам Трамп обычный торгаш и ведёт себя таким образом, то требовать от него подобного несколько наивно. Потому только со сменой курса в Вашингтоне можно рассчитывать и на другой курс в Европе.