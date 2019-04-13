Нібіру створить "вир смерті": з'явилися страхітливі деталі передбаченого Апокаліпсису

Нібіру знищить Землю за допомогою "виру смерті" з чорної діри.

До такого висновку прийшли ряд уфологів, передає TopNews. Конспірології впевнені, що недавня поява зображення чорної діри безпосередньо пов'язано з наближенням до Землі Нібіру.

Нагадаємо, що вченим вперше в історії вдалося зробити знімок надмасивного космічного тіла, вага і щільність якого настільки великі, що воно буквально засмоктує в себе навколишню матерію. У кадр потрапила навіть не сама чорна діра, а так званий "горизонт подій" — межа в просторі, за якою ховається чорна діра.

Чорна діра NASA

Конспірології впевнені, що сенсаційне зображення допоможе краще зрозуміти природу планети Нібіру, яка здатна знищити Землю однієї лише своєю гравітацією. "Вир смерті", на думку уфологів, є той самий реальний вхід, звідки вдарить дев'ята планета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже в квітні 2019 року загадкова планета Нібіру може повністю закрити собою Сонце, після чого температура на Землі впаде до мінус 237 градусів за Цельсієм.

Це може статися 21 або 28 квітня - на православний Великдень. Такі прогнози озвучують уфологи і коснспірологі, посилаючись на пророцтва майя.

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