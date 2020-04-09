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10 квітня • оновлено в 02:05
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"Ніби у фільмі жахів": у Британії жінка померла на похороні своєї матері, яка загинула від COVID-19

10.8т
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У Великобританії померла 32-річна жінка, побачивши, як труну з її матір'ю, яка загинула від COVID-19, опускають у землю.

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Як повідомляє DailyMail, 63-річна Джулі Мерфі загинула від коронавірусу. Її ховали на цвинтарі Атерстоун в Уорікширі. На похороні були присутні її діти, зокрема, і 32-річна Лора Річардс.

У якийсь момент їй стало погано і вона втратила свідомість. Люди кинулися їй допомагати, однак, врятувати Лору так і не вдалося. Як розповів її брат, Лора сказала, що не може дихати і впала на землю.

Лора Річардс

Лора Річардс

DailyMail

"Вона ледь могла говорити і дихати. Навіть вікарій намагався допомогти врятувати її життя. Але нічого не поробиш, у неї був сильний серцевий напад. Втратити сестру на похороні твоєї мами – це як фільм жахів", – згадує він.

Лору Річардс поховали 8 квітня поруч із матір'ю і батьком, а через карантин попрощатися з нею змогли тільки п'ять осіб.

Лора Річардс і Джулі Мерфі

Лора Річардс і Джулі Мерфі

DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії від коронавірусу загинув 96-річний герой Другої світової війни Джон Мур, який записався в армію в 17 років і врятував свою сестру з-під бомбардування.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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