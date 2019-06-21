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"Ні війні з Україною!" Під носом у Путіна влаштували сміливу провокацію

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Під час "Прямої лінії" Володимира Путіна 20 червня 2019 року в Москві росіянка влаштувала проукраїнську провокацію під будівлею Управління президента РФ з роботи зі зверненнями громадян та організацій.

Її одиночний пікет зазняв український журналіст Роман Цимбалюк. Показове фото він виклав на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За лаштунками" "Прямої лінії". Всі щось хочуть від Володимира Путіна", – прокоментував Цимбалюк кадри.

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Однак, їх думки в мережі розділилися. Деякі похвалили жінку за сміливість, але були і ті, хто дорікнув журналістові через те, що той не приєднався, а просто зробив селфі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін під час "Прямої лінії" назвав брехнею звинувачення в окупації Донбасу.

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Особи
Володимир ПутінРоман Цимбалюк
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"россиянка устроила проукраинскую провокацию..." И тут совершенно случайно рядом Рома проходил... Д*билы с обоза, это даже не смешно уже.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
За сколько Цымбаглюк купил эту алкашку?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Помню...года два ..в Джамете по пляжу ходила идиотка в жёлтоблакитом платье с флагом Окраины....Туда сюда Сюда туда...а народ ноль внимание...))))
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