"Ні війні з Україною!" Під носом у Путіна влаштували сміливу провокацію

Під час "Прямої лінії" Володимира Путіна 20 червня 2019 року в Москві росіянка влаштувала проукраїнську провокацію під будівлею Управління президента РФ з роботи зі зверненнями громадян та організацій.

Її одиночний пікет зазняв український журналіст Роман Цимбалюк. Показове фото він виклав на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"За лаштунками" "Прямої лінії". Всі щось хочуть від Володимира Путіна", – прокоментував Цимбалюк кадри.

Володимир Путін "Ведомости"

Однак, їх думки в мережі розділилися. Деякі похвалили жінку за сміливість, але були і ті, хто дорікнув журналістові через те, що той не приєднався, а просто зробив селфі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін під час "Прямої лінії" назвав брехнею звинувачення в окупації Донбасу.

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