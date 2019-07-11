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"Ні літра горілки!" Скандал із грошима Путіна в Італії отримав продовження

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Глава МВС Італії і лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що має намір судитися через поширення інформації про те, що його партія нібито просила у Росії грошей під час таємних переговорів у Москві.

"Я судився з цього приводу раніше і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав ні рубля, ні євро, ні одного долара або літра горілки у Росії", – цитує його слова Il Messaggero.

При цьому в партії "Ліга" стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами".

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Маттео Сальвіні

Маттео Сальвіні

ТАСС

Як відзначило джерело в партії, мова йде лише про "твердження, а не докази".

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійські ЗМІ ще в лютому 2019 року писали, що Сальвіні відвідував Росію для секретних переговорів про фінансову підтримку "Ліги" і зустрічався з віце-прем'єром Дмитром Козаком. Підтримка від Росії нібито могла надходити через угоду з купівлі-продажу палива. Представник Козака це заперечував, "Роснефть" загрожувала судом.

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Особа
Маттео Сальвіні
Місце
Італія
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