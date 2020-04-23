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23 квітня • оновлено в 10:30
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Незважаючи на звинувачення Трампа: ВООЗ попросила грошей у США

1.2т
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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус закликав США переглянути своє рішення про припинення фінансування організації.

Він висловив надію, що Штати продовжать підтримувати її роботу і "рятувати життя". Про це повідомляє Xinhua.

"США завжди підтримували ВООЗ, і завжди були основним донором. Ми це цінуємо", – заявив на брифінгу Гебрейесус.

Глава ВООЗ закликав США переглянути рішення про призупинення фінансування організації

Глава ВООЗ закликав США переглянути рішення про призупинення фінансування організації

За словами глави ВООЗ, ще в період його перебування на посаді міністра охорони здоров'я Ефіопії, США багато зробили для розвитку системи охорони здоров'я в цій країні. Свідком такої ж активної підтримки американського уряду він став і на чолі міжнародної організації.

"Сподіваюся, що США вважають це важливою інвестицією не тільки для допомоги іншим, але й для забезпечення своєї безпеки. Надіюся, що заморожування фінансування буде переглянуто і вони знову підтримають роботу ВООЗ та продовжать рятувати життя", – додав Гебрейесус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Дональд Трамп
Місце
Швейцарія
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кого-то ВОЗ мне напоминают.
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Сташинский Богдан, ага, рашку: "зніміть санкції, бо вони дуже корисні" :)
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