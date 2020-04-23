Незважаючи на звинувачення Трампа: ВООЗ попросила грошей у США

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус закликав США переглянути своє рішення про припинення фінансування організації.
Він висловив надію, що Штати продовжать підтримувати її роботу і "рятувати життя". Про це повідомляє Xinhua.
"США завжди підтримували ВООЗ, і завжди були основним донором. Ми це цінуємо", – заявив на брифінгу Гебрейесус.
Глава ВООЗ закликав США переглянути рішення про призупинення фінансування організації
За словами глави ВООЗ, ще в період його перебування на посаді міністра охорони здоров'я Ефіопії, США багато зробили для розвитку системи охорони здоров'я в цій країні. Свідком такої ж активної підтримки американського уряду він став і на чолі міжнародної організації.
"Сподіваюся, що США вважають це важливою інвестицією не тільки для допомоги іншим, але й для забезпечення своєї безпеки. Надіюся, що заморожування фінансування буде переглянуто і вони знову підтримають роботу ВООЗ та продовжать рятувати життя", – додав Гебрейесус.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.
У відповідь глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що боротьбу з пандемією коронавірусу не варто політизувати, оскільки це може привести до збільшення кількості жертв.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав Всесвітню організацію охорони здоров'я після звинувачень із боку президента США Дональда Трампа.
Пізніше Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Також президент США Дональд Трамп пригрозив, що може вивести свою країну з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої торгової організації.
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