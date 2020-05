Незважаючи на рекордну статистику смертей від коронавирусної інфекції, жителі Нью-Йорку порушують карантин.

Місцевий житель Женя Лін опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, супроводжуючи знімком з американцями, байдужими до карантинних заходів.

"Ця фотографія була зроблена сьогодні в НЙ", – підписав він фото, на якому безліч нью-йоркців сидять натовпами, компаніями на траві, радіючи сонячній погоді.

Жителі Нью-Йорка наплювали на карантин facebook.com/zhenya.linet

"Чи почуємо ми грізні попередження з приводу соціального дистанціювання від нашого мера для молодих білих професіоналів в Манхетені? Думаю, що ні. До чого цей пост. Ні, це не whataboutism. Сьогодні був перший раз, що я вийшов на вулицю не за продуктами. Погуляв вуличками і переходив на інший бік коли бачив зустрічних. Я дотримуюся правил соціальної дистанції. I put my money when my mouth is (at least I try)", – додав він.

Також Женя Лін висловив думку, що всі порушники повинні бути оштрафовані.

"Просто це нагадування, прохання задуматися і згадати цю фотографію, коли хтось вирішить виділяти окрему соціальну/етнічну/релігійну групу. Не треба піддаватися на дешеві маніпуляції", – резюмував він.

Загалом кількість випадків захворювання на коронавірус в США становить третину від загального в світі. В країні захворіло вже понад 1 мільйона осіб, кількість летальних випадків – близько 68 тисяч.