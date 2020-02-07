Незважаючи на імпічмент: публіцист оцінив шанси Трампа переобратися на другий термін

Процес імпічменту президента США Дональда Трампа практично ніяк не позначився на його шансах переобратися на другий термін.

Таку думку висловив російсько-американський публіцист, що проживає у США, вчений і глава Фонду Литвиненко Олександр Гольдфарб, передає "Гордон". На його переконання, ніхто не сумнівався, що Сенат не затвердить імпічмент і Трамп залишиться на посаді. Для демократів це було питання принципу і внутрішньопартійної динаміки.

Як пояснив Гольдфарб, така ситуація склалася через те, що всередині Демократичної партії йшла хвиля невдоволення Трампом.

Дональд Трамп CNN

"Спочатку керівництво партії цього опиралося, усвідомлюючи, що перспектив відсторонення Трампа з посади немає. Але логіка тих, хто наполягав на процесі імпічменту, полягала в іншому: винести скандал, пов'язаний з Україною, на суд широкої публіки. Тому що українське питання для рядових американців – тема віддалена. Демократи думали, що їм вдасться зробити її темою дня. Так і сталося. Але розрахунок, що це вплине на ставлення американців до Трампу, судячи з усього, не виправдався. Ті, хто його підтримував, так і підтримують. Історія з імпічментом Трампу точно не нашкодила. Республіканська партія на 100% стоїть за нього. Так, його критикували багато республіканців, але коли дійшло до справи – президента не підтримав лише один сенатор з його партії", – зазначив Гольдфарб.

За його словами, імпічмент змінив порядок денний в США перед прийдешніми виборами президента.

"Такий результат процесу імпічменту сильніше пов'язав Республіканську партію з Трампом в умах людей. А восени багатьох сенаторів чекають перевибори. У The New York Times вчора з'явилася стаття одного провідного журналіста "демократичного ухилу", який сказав, що їм не так важливо прибрати Трампа – набагато важливіше для демократів прибрати декількох сенаторів-республіканців, щоб отримати контроль над Сенатом", – сказано він.

Гольдфарб додав, що ця історія лише змінила порядок денний перед виборами президента. Раніше на першому плані були питання економіки, безробіття, податків, медобслуговування, а зараз до них додалася тема зловживання владою з боку Трампа.

"Вона у всіх на слуху. Шанси Трампа на другий термін після історії з імпічментом не збільшилися, але і не зменшилися", – підкреслив Гольдфарб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенат США, розглядаючи справу про імпічмент Дональда Трампа, заявив про невинність президента США за обома пунктами звинувачення.

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