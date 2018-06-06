"Незалежність" Абхазії: Грузія офіційно розірвала з Сирією

Грузія офіційно повідомила ООН про розрив дипломатичних відносин з Сирією у відповідь на визнання Дамаском незалежності окупованих грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.

"1 червня 2018 року, офіційна нота Міністерства закордонних справ Грузії про розрив дипвідносин з Сирією була спрямована дипломатичному представництву Сирії в ООН і в Єгипті", - сказано в повідомленні прес-служби МЗС країни.

Відзначається, що постійний представник Грузії при ООН також поінформував генсека організації про припинення дипвідносин між двома країнами.

Грузинська сторона вважає, що рішення визнати незалежність Абхазії і Цхінвальського регіону (Південна Осетія) було прийнято Дамаском під тиском Росії.

Як відомо, на даний момент лише чотири країни визнали незалежність регіонів - Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру.

У той же час в Грузії вважають, що визнання є прихованою анексією регіонів , які є частиною країни.