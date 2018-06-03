"Незаконне багатство": у Британії взялися за росіян

У Великобританії Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) займається розслідуванням справи про походження доходів від 120 до 140 заможних людей. Більшість фігурантів є росіянами або пов'язані з Росією.

Справа стосується власників статків понад 50 тисяч фунтів, пише The Times.

Відзначається, що фігуранти розслідування можуть бути причетні до скоєння тяжких злочинів або їх дохід викликає підозри.

Відомо, що розслідування почалося ще в січні. Але після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, воно активізувалося.

Глава NCA Дональд Тун підтвердив виданню інформацію про справу і підкреслив, що розслідування не керується списку санкцій Мінфіну, але цей список все ж ретельно перевіряється.

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