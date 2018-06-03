УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Незаконне багатство": у Британії взялися за росіян

1.8тЧитати новину російською

У Великобританії Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) займається розслідуванням справи про походження доходів від 120 до 140 заможних людей. Більшість фігурантів є росіянами або пов'язані з Росією.

Справа стосується власників статків понад 50 тисяч фунтів, пише The Times.

Відзначається, що фігуранти розслідування можуть бути причетні до скоєння тяжких злочинів або їх дохід викликає підозри.

Новини
Чекаємо санкції: княгиня Романова незаконно проїхалася по Кримському мосту

Відомо, що розслідування почалося ще в січні. Але після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, воно активізувалося.

Глава NCA Дональд Тун підтвердив виданню інформацію про справу і підкреслив, що розслідування не керується списку санкцій Мінфіну, але цей список все ж ретельно перевіряється.

Новини
Санкції - не перешкода: як друг Путіна "перехитрив" Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA , в США взялися за відомого російського олігарха .

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги