Nexta опублікувала імена тисячі співробітників МВС Білорусі, які били протестувальників

Опозиційний телеграм-канал Nexta в Білорусі опублікував дані 1003 співробітників МВС країни, причетних до затримань і побиття протестувальників.

Автори каналу зазначили, що попереджали про такий свій крок іще тиждень тому, однак карателі зупинилися.

"Перед вами перша 1000 співробітників МВС з бази, яка є у нас завдяки кібер-партизанам. У разі продовження затримань ми продовжимо масову публікацію даних", – йдеться у повідомленні.

Nexta підготувала гугл-таблицю, в якій вказано імена співробітників, їх дні народження, місця служби та звання. Однак, невідомо, наскільки ця інформація достовірна.

Фрагмент списку Nexta Telegram Nexta Live

Фрагмент списку Nexta Telegram Nexta Live

"Паралельно ми просимо у підписників допомоги в розвитку бази. Якщо вам відомі факти про злочини конкретних людей зі списку, а також їх особиста інформація (адреси, телефони, номери авто, звички, коханки / коханці) – пишіть у бот @militsiya_s_narodom_bot", – закликали автори.

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", – попередили в Nexta.

Відомості про співробітників МВС були опубліковані після того, як 19 вересня в Мінську затримали понад 300 учасниць жіночого маршу.

Nexta показала дані співробітників МВС, що затримують учасників протесту. Telegram Nexta Live

Окремий "привіт" опозиційний Telegram-канал передав убивцям з "Алмаза".

"Вбивство Тарайковского, стрілянина в журналістів. Прострелені руки, ноги, голови. Інвалідність мирних білорусів. Думали, ми це просто так залишимо?" – відзначили в повідомленні, опублікувавши дані 7 офіцерів.

Nexta опублікувала дані співробітників "Алмаза". Telegram Nexta Live

Nexta опублікувала дані співробітників "Алмаза". Telegram Nexta Live

Nexta опублікувала дані співробітників "Алмаза". Telegram Nexta Live

Як повідомляв OBOZREVATEL: