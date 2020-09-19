Nexta опублікувала імена тисячі співробітників МВС Білорусі, які били протестувальників
Опозиційний телеграм-канал Nexta в Білорусі опублікував дані 1003 співробітників МВС країни, причетних до затримань і побиття протестувальників.
Автори каналу зазначили, що попереджали про такий свій крок іще тиждень тому, однак карателі зупинилися.
"Перед вами перша 1000 співробітників МВС з бази, яка є у нас завдяки кібер-партизанам. У разі продовження затримань ми продовжимо масову публікацію даних", – йдеться у повідомленні.
Nexta підготувала гугл-таблицю, в якій вказано імена співробітників, їх дні народження, місця служби та звання. Однак, невідомо, наскільки ця інформація достовірна.
"Паралельно ми просимо у підписників допомоги в розвитку бази. Якщо вам відомі факти про злочини конкретних людей зі списку, а також їх особиста інформація (адреси, телефони, номери авто, звички, коханки / коханці) – пишіть у бот @militsiya_s_narodom_bot", – закликали автори.
"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", – попередили в Nexta.
Відомості про співробітників МВС були опубліковані після того, як 19 вересня в Мінську затримали понад 300 учасниць жіночого маршу.
Окремий "привіт" опозиційний Telegram-канал передав убивцям з "Алмаза".
"Вбивство Тарайковского, стрілянина в журналістів. Прострелені руки, ноги, голови. Інвалідність мирних білорусів. Думали, ми це просто так залишимо?" – відзначили в повідомленні, опублікувавши дані 7 офіцерів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 вересня, в Мінську жінки вийшли на марш протесту проти чинної влади Білорусі. За даними правозахисників, затримані вже понад 300 осіб.
13 вересня у Мінську відбувся "Марш героїв" проти чинної влади Білорусі.
12 вересня ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська.