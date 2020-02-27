New York Times звинуватила Трампа в зв'язках з Росією: він завдав удару

Передвиборчий штаб глави США Дональда Трампа подав до суду на відому газету New York Times. Видання звинуватили в наклепі й розповсюдженні неправдивої інформації про президента.

Приводом стала публікація, в якій розповідалося, нібито в 2016 році штаб тоді ще республіканського кандидата міг "піти на взаємовигідну угоду з Кремлем". Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у восьмисторінковій позовній заяві, яка була передано до Верховного суду штату Нью-Йорк 26 лютого, представники виборчого штабу американського лідера викрили редакцію газети в "крайній упередженості та ворожості" до нього. А також у спробі "вплинути на результат" проміжних виборів до Конгресу, які відбулися в листопаді 2019 року.

New York Times заявила, що Трамп пішов на "послугу за послугу" з Кремлем

Вищевказана стаття вийшла в березні 2019-го в колонці думок у New York Times під заголовком "Як по-справжньому виглядала домовленість про "послугу за послугу" Трампа з Росією".

Її автор, ексвиконавчий редактор газети Макс Френкел, припустив, що під час виборчої кампанії 2016 року в штабу Трампа не було необхідності укладати формальні договори з російською владою.

"Пропрацьована до деталей... змова між штабом Трампа і олігархією Володимира Путіна була нікому не потрібна. Адже сторони вже уклали повномасштабну угоду: послугу щодо надання допомоги в кампанії проти Хілларі Клінтон в обмін на послугу в проведенні нової проросійської зовнішньої політики, яка могла б початися зі скасування жорстких санкцій", – стверджував Френкел.

Варто підкреслити, що цей матеріал з'явився в газеті за три тижні до публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який керував розслідуванням про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року. Там у 448-сторінковому документі перераховувалися понад 100 контактів між співробітниками штабу Трампа і російськими представниками. Однак тоді слідчі не змогли зібрати достатньо доказів щодо існування згаданої змови.

Позов передвиборчого штабу Трампа на New York Times assets.donaldjtrump.com

Хоча в позовній заяві стверджується, що на момент публікації редактори New York Times і автор статті вже володіли інформацією про висновки, до яких дійшов Мюллер.

"Ніякого договору про "послугу за послугу" між штабом і Росією не було, але газета і автор, пан Френкел, навмисно проігнорували це", – йдеться в документі.

До всього іншого юридична радниця штабу президента США Дженна Елліс назвала припущення Френкела "100% брехливими і наклепницькими". А сам Дональд Трамп зазначив, що повністю підтримує судовий позов проти видання.

"Ця думка була абсолютно неправильною. До того ж це набагато більше, ніж думка. Вони зробили поганий вчинок", – прокоментував він.

Зі свого боку представники New York Times заявили про намір захищати свою позицію в суді. Вони сподіваються на перемогу в процесі.

Також наголошується, що в позовній заяві не уточнюється, в яку саме суму оцінюється завдана президенту моральна шкода. Крім цього, представникам Дональда Трампа доведеться надати серйозні докази. Оскільки в 1964 році Верховний суд США серйозно обмежив права політиків і високопоставлених чиновників виступати зі звинуваченнями в наклепі проти журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп особисто наказав заблокувати публікацію книги його колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона. У ній йдеться про зустріч, де американський лідер нібито попросив його допомогти з реалізацією своїх планів щодо України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал