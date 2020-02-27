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27 лютого • оновлено в 12:41
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New York Times звинуватила Трампа в зв'язках з Росією: він завдав удару

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Передвиборчий штаб глави США Дональда Трампа подав до суду на відому газету New York Times. Видання звинуватили в наклепі й розповсюдженні неправдивої інформації про президента.

Приводом стала публікація, в якій розповідалося, нібито в 2016 році штаб тоді ще республіканського кандидата міг "піти на взаємовигідну угоду з Кремлем". Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у восьмисторінковій позовній заяві, яка була передано до Верховного суду штату Нью-Йорк 26 лютого, представники виборчого штабу американського лідера викрили редакцію газети в "крайній упередженості та ворожості" до нього. А також у спробі "вплинути на результат" проміжних виборів до Конгресу, які відбулися в листопаді 2019 року.

New York Times заявила, що Трамп пішов на "послугу за послугу" з Кремлем

New York Times заявила, що Трамп пішов на "послугу за послугу" з Кремлем

Вищевказана стаття вийшла в березні 2019-го в колонці думок у New York Times під заголовком "Як по-справжньому виглядала домовленість про "послугу за послугу" Трампа з Росією".

Її автор, ексвиконавчий редактор газети Макс Френкел, припустив, що під час виборчої кампанії 2016 року в штабу Трампа не було необхідності укладати формальні договори з російською владою.

"Пропрацьована до деталей... змова між штабом Трампа і олігархією Володимира Путіна була нікому не потрібна. Адже сторони вже уклали повномасштабну угоду: послугу щодо надання допомоги в кампанії проти Хілларі Клінтон в обмін на послугу в проведенні нової проросійської зовнішньої політики, яка могла б початися зі скасування жорстких санкцій", – стверджував Френкел.

Варто підкреслити, що цей матеріал з'явився в газеті за три тижні до публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який керував розслідуванням про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року. Там у 448-сторінковому документі перераховувалися понад 100 контактів між співробітниками штабу Трампа і російськими представниками. Однак тоді слідчі не змогли зібрати достатньо доказів щодо існування згаданої змови.

Позов передвиборчого штабу Трампа на New York Times

Позов передвиборчого штабу Трампа на New York Times

assets.donaldjtrump.com

Хоча в позовній заяві стверджується, що на момент публікації редактори New York Times і автор статті вже володіли інформацією про висновки, до яких дійшов Мюллер.

"Ніякого договору про "послугу за послугу" між штабом і Росією не було, але газета і автор, пан Френкел, навмисно проігнорували це", – йдеться в документі.

До всього іншого юридична радниця штабу президента США Дженна Елліс назвала припущення Френкела "100% брехливими і наклепницькими". А сам Дональд Трамп зазначив, що повністю підтримує судовий позов проти видання.

"Ця думка була абсолютно неправильною. До того ж це набагато більше, ніж думка. Вони зробили поганий вчинок", – прокоментував він.

Зі свого боку представники New York Times заявили про намір захищати свою позицію в суді. Вони сподіваються на перемогу в процесі.

Також наголошується, що в позовній заяві не уточнюється, в яку саме суму оцінюється завдана президенту моральна шкода. Крім цього, представникам Дональда Трампа доведеться надати серйозні докази. Оскільки в 1964 році Верховний суд США серйозно обмежив права політиків і високопоставлених чиновників виступати зі звинуваченнями в наклепі проти журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп особисто наказав заблокувати публікацію книги його колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона. У ній йдеться про зустріч, де американський лідер нібито попросив його допомогти з реалізацією своїх планів щодо України.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
сул
Особи
Роберт Мюллер Дональд Трамп
Місце
США
Теги
газета The New York Times розслідування
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