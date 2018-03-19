Карнавальный процесс, проходивший перед нашими глазами последние месяцы и закономерно завершившийся сегодняшней ночью характерной перепалкой между активными участниками бордельного шоу, в очередной раз продемонстрировал дистанцию, отделяющую не только действия, но и интеллектуальные представления и этические нормы нынешней т.н. "либеральной оппозиции" от минимальных стандартов, на которых только и можно создать свободное правовое демократическое общество. Чтобы представить, какой колоссальной деградации подверглась не только вся российская публика, но и ее т.н. "либерально-демократическая" часть, достаточно сопоставить базарную склоку, предложенную сегодня ночью, с выступлениями и действиями, например, А.Сахарова, Ю.Афанасьева, Г.Старовойтовой три десятилетия тому назад. Эта пропасть между демократами вчерашнего дня и "либералами" сегодняшнего выглядит несопоставимо глубже, чем дистанция между отечественными сторонниками авторитаризма в конце 1980-х – начале 1990-х годов и ныне.

Естественно, деградация оказалась не ограниченной лишь наиболее публичными фигурами, хотя в их лице она выглядит наиболее очевидной. Деградация охватила самые широкие круги российского интеллектуального сообщества. В самом деле как иначе можно характеризовать не прекращавшиеся в течение всех этих месяцев жаркие обсуждения во многих его уголках, за кого именно следует голосовать – за Навального, Явлинского или Собчак? Как иначе можно называть призывы тех или иных общественных деятелей – даже в самые последние дни – отдавать голоса – либо за одного, либо за другого т.н. "кандидата" на несуществующих выборах? Насколько неизлечимо сумрачным следует признать сознание т.н. экспертов и популярных комментаторов, даже сегодня с утра продолжающих утверждать, будто бы "выборы" престали быть выборами только из-за исключения из участия в них "самого популярного кандидата"?

Политическое поражение наиболее вестернизированной части российского общества, а это несомненно поражение, состоялось не 18 марта 2018 года, когда оно стало очевидным даже самым завзятым любителям сладких мифов. Оно началось много раньше – с собственного интеллектуального отказа осознать несколько базовых фактов и соблюдать несколько фундаментальных принципов современной российской политической жизни. Без их осознания и без дальнейших совместных действий на базе такого осознания политическая победа этой части российского общества в принципе невозможна. Никогда.

Хотя многие из этих ключевых фактов и из этих важнейших принципов назывались уже не раз, имеет смысл перечислить некоторые из них еще раз.

1. Настоящей российской национальной катастрофой является не роспуск СССР, как считал Е.Гайдар и считает В.Путин, а проведенное прежде всего Б.Ельциным, Е.Гайдаром, А.Чубайсом, В.Путиным в течение двух с лишним десятилетий уничтожение в России ростков политической демократии и основ верховенства права, появившихся во второй половине 1980-х годов.

2. Важнейшей – а на обозримый период единственной – общенациональной целью является восстановление (создание) в России фундамента верховенства права и политической демократии. Никакие другие цели – фиктивные или реальные (экономические реформы, рост, борьба с коррупцией, бедность, неравенство и т.п.) несопоставимы с этой главной задачей. Провозглашение кем бы то ни было любых других целей и мобилизация граждан на решение других задач означают сознательные или неосознанные попытки таких граждан продлить нынешнюю главную российскую катастрофу.

3. Публичная поддержка действий и позиций ключевых авторов уничтожения в России ростков политической демократии и основ верховенства права – Б.Ельцина, Е.Гайдара, А.Чубайса, В.Путина – означает сознательные или неосознанные попытки таких граждан (лидеров, экспертов, комментаторов) продлить нынешнюю российскую катастрофу. Невозможно построить свободное общество, восхваляя могильщиков демократии, права и свободы.

4. Создание свободного правового демократического общества в России возможно лишь при условии безусловной эвакуации российских вооруженных сил со всех оккупированных зарубежных территорий и восстановления международно признанной границы России по ее состоянию на 25 декабря 1991 года. Не может стать правовым общество, нарушающее основы международного права.

5. Создание свободного правового демократического общества в России требует безусловного признания права на создание независимых государств теми народами, проживающими на территории Российской Федерации, какие выразят такое желание в соответствии с общепринятыми правовыми принципами и демократическими процедурами. Не может быть свободным народ, не отпускающий на свободу другие народы.

6. Ликвидация нынешнего жесткого авторитарного режима, восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права принципиально невозможны на пути получения государственной власти лишь одним политическим лидером, одной политической партией, одной политической силой. Агитация, пропаганда, действия, нацеленные на поддержку и победу лишь одного кандидата, лишь одной политической партии, лишь одной политической силы, следует рассматривать как намерение сохранить и укрепить глубинную природу авторитарной политической системы с немного обновленным внешним фасадом. Политическая монополия во власти или оппозиции несовместима со свободой.

7. Ликвидация нынешнего жесткого авторитарного режима, восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров, четко поставивших общую цель – восстановление демократии и права – при неизбежном наличии у них других мировоззренческих, идеологических, политических различий. Создание свободного общества – это не индивидуальный проект, а осуществляемый совместными (кооординированными, коллективными) усилиями общенациональный процесс.

8. Ликвидация нынешнего жесткого авторитарного режима, восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе невозможны в рамках нынешнего государства, включая его избирательную, судебную, правоохранительную системы. В коктейле из лагеря, бандитской малины и борделя свободное общество не построить.

9. Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права, создание в конечном счете свободного правового демократического общества в России возможны только за пределами нынешнего государства – путем формирования прежде всего основ альтернативной легитимности, альтернативной избирательной, судебной, правоохранительной систем.

10. Основы альтернативной российской легитимности формируются, фундамент свободного правового демократического общества создается свободными российскими гражданами, как объединенными в те или иные политические партии и общественные организации, так и индивидуально. Одной из площадок для кристаллизации работы по созданию свободного правового демократического общества в России выступает Форум свободной России.

Насколько жесткими ни казались бы те или иные сформулированные выше выводы и принципы, но без их неукоснительного соблюдения, как показал опыт последних двух с лишним десятилетий, ликвидация жесткого авторитарного политического режима и создание свободного правового демократического общества в России невозможны. Чем дольше политически активные российские граждане будут отказываться от такой совместной работы, базирующейся на соблюдении указанных принципов, тем дольше продлится существование нынешнего жесткого авторитарного режима, тем более опасным он будет становиться и для российских граждан и для всего окружающего мира.

Само по себе создание демократической политической системы с формированием основ верховенства права автоматически не решает всех проблем, стоящих перед нашей страной. Но только такие политическая и правовая системы создают необходимые условия для их последующего последовательного решения в процессе совместной работы свободных российских граждан.