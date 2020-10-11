Невизнаний Карабах пригрозив Азербайджану "вітчизняною" війною

Так званий президент невизнаного Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян заявив, що готовий оголосити війну Азербайджану

Про це повідомило вірменське видання Аравот. Арутунян на пресконференції звинуватив Азербайджан у недотриманні угоди про припинення вогню.

Він звинуватив Азербайджан у створенні "нової платформи для міжнародного тероризму".

Також Арутунян заявив, що народ невизнаного Карабаху найбільше хоче миру в усьому світі.

"Ми стоїмо за мир, найбільше за всіх на світі миру хоче Арцах (Нагірний Карабах. – Ред.), але ми не можемо прийняти обов'язковау умову від країни, мета якої – знищити народ Арцаха, тисячолітню культуру Арцаха, саму історію Арцаха. Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен взяти не тільки матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна", – сказав Арутюнян..

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих. Менш ніж через годину після набуття чинності перемир'я країни заявили про порушення противника й відновлення обстрілів. Незабаром Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі.