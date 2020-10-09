Невідомий видав себе за Тихановську на засіданні парламенту Данії

На онлайн-засіданні комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії, яке відбулося ще 6 жовтня, до зустрічі долучилася нібито білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Однак згодом з’ясувалося, що це була стороння людина. Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Данії.

Зазначається, що спершу в нібито Тихановської виникли проблеми з налаштуванням веб-камери і її не було видно на екрані. Лише після 40 хвилин зустрічі учасники зрозуміли, що "щось не так" і перервали її.

Відомо, що під час засідання присутні обговорювали нинішню політичну ситуацію в Білорусі. Зокрема, розглядали можливі форми підтримки білоруського народу в боротьбі за демократію і права людини.

У пресслужбі парламенту Данії підкреслили, за фактом інциденту з підставною Тихановською розпочато розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська опинилася в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Нагадаємо, що Тихановська залишила Білорусь через декілька днів після виборів президента. За офіційними даними ЦВК, опозиціонерка набрала на виборах президента 10,1% голосів виборців. Однак вибори назвали недемократичними, а після таємної "інавгурації" Олександра Лукашенка Україна, США і країни ЄС заявили про його нелегітимність.