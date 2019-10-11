Невідомий напав із ножем на відвідувачів "Старбакс" у Англії: є постраждалі

У Манчестері (Англія) 11 жовтня невідомий напав із ножем на відвідувачів торговельного центру Аrndale. Постраждали щонайменше 4 особи.

Весь ТЦ евакуювали, нападника затримала поліція, пише Metro. За словами очевидців, напад трапився у кафетерії "Старбакс". Нападник поранив випадкових осіб, не вистежуючи нікого конкретного.

Він також намагався поранити людей, що зустрічалися йому на шляху під час його втечі з місця нападу.

"Тільки що був евакуйований з "Арндейл". Страшні речі... Сирени всюди!" – поділився один зі свідків.

У Англії напали на відвідувачів "Старбакс" metro.co.uk

Прибулі на місце НП медики підтвердили поранення чотирьох осіб, інформація про ступінь травм уточнюється.

"Арндейл" manchesterarndale.com

Представники торговельного центру відмовилися коментувати інцидент, пояснивши це таємницею слідства Манчестерскої поліції.

Ataque en #Manchester



Cientos de personas evacuados del centro comercial, tras ataque con cuchillo@CapitalNWNewspic.twitter.com/ykyC4Bb0RN — InfoEmergencias (@InfoEmerg) October 11, 2019

Торговый центр Аrndale в Манчестере был эвакуирован после сообщений о неизвестном, который напал с ножом на нескольких людей.

Как сообщает BBC, известно о 4 раненых, очевидцы сняли момент, как полиция задерживает предполагаемого преступника pic.twitter.com/jVJuxb0QVQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 11, 2019

Як писав OBOZREVATEL, в жовтні у Фінляндії в місті Куопіо озброєний чоловік увірвався до коледжу і поранив 10 студентів. Один потерпілий помер, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Пізніше з'ясувалося, що жертвою нападу стала українка.

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