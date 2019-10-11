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11 жовтня • оновлено в 17:16
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Невідомий напав із ножем на відвідувачів "Старбакс" у Англії: є постраждалі

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У Манчестері (Англія) 11 жовтня невідомий напав із ножем на відвідувачів торговельного центру Аrndale. Постраждали щонайменше 4 особи.

Весь ТЦ евакуювали, нападника затримала поліція, пише Metro. За словами очевидців, напад трапився у кафетерії "Старбакс". Нападник поранив випадкових осіб, не вистежуючи нікого конкретного.

Він також намагався поранити людей, що зустрічалися йому на шляху під час його втечі з місця нападу.

"Тільки що був евакуйований з "Арндейл". Страшні речі... Сирени всюди!" – поділився один зі свідків.

У Англії напали на відвідувачів "Старбакс"

У Англії напали на відвідувачів "Старбакс"

metro.co.uk

Прибулі на місце НП медики підтвердили поранення чотирьох осіб, інформація про ступінь травм уточнюється.

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"Арндейл"

"Арндейл"

manchesterarndale.com

Представники торговельного центру відмовилися коментувати інцидент, пояснивши це таємницею слідства Манчестерскої поліції.

Як писав OBOZREVATEL, в жовтні у Фінляндії в місті Куопіо озброєний чоловік увірвався до коледжу і поранив 10 студентів. Один потерпілий помер, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Пізніше з'ясувалося, що жертвою нападу стала українка.

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Англія Манчестер
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