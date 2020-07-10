"Невідома пневмонія" в Казахстані: МОЗ країни відповіло на паніку Китаю

Світ 11:35, 10.07.2020

Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало повідомлення посольства Китаю про спалах невідомої пневмонії, смертність від якої нібито вища, ніж від COVID-19.

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Як повідомило МОЗ у Facebook, дана інформація не відповідає дійсності.

"ВООЗ ввела в Міжнародну класифікацію хвороб – МКБ 10 коди для обліку пневмоній, коли коронавірусна інфекція діагностована клінічно або епідеміологічно, наприклад симптом "матового скла" уражених легень, але лабораторно не підтверджена", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ запевнили, що Казахстан, як і інші країни світу, веде облік і моніторинг такого роду пневмоній, що дозволяє своєчасно приймати управлінські рішення, спрямовані на стабілізацію захворюваності та поширеність коронавірусної інфекції.

Зокрема, враховуються пневмонії бактеріального, грибкового і вірусного походження – в тому числі відповідно до класифікації МКБ-10 "вірусні пневмонії неуточненої етіології".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, посольство Китаю попередило, що в Казахстані спалахнула "невідома пневмонія" зі смертністю, що набагато перевищує смертність від коронавірусу.

Китайським громадянам в країні рекомендували вжити заходів обережності, аналогічних COVID-19: соціальне дистанціювання і носіння масок.

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