Не может быть!!!

Неужели "Бук" нашли не в шахте "шахтеры" и "трактористы"*. Это что же получается: зенитно-ракетный комплекс с собой прихватили "отпускники". Ничего удивительного, ведь давно известно, что российские военные ездят в другие страны со штатным оружием.

После этого заявления лица в Москве станут еще более каменными, которые будут продолжать рассказывать о "гражданской войне".

Беда только, что новости в этом сообщении нет. Всем давно известно, что Россия страна - оккупант. Пока не все поняли, что с этим делать, а некоторые предпочитают делать вид, что ничего не произошло.

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Кстати, по Россия-24 рассказывают об "экономики доверия" - в Питере проходит международный экономический форум.

Тем временем пресс-конференция по МН17 проходит недалеко от Гааги, хороший город, там Международный трибунал расположен.

*Расследование объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. - Ред.