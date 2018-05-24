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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Неужели "Бук" нашли не в шахте и не "шахтеры"!

27.6тЧитати новину російською

Не может быть!!!

Неужели "Бук" нашли не в шахте "шахтеры" и "трактористы"*. Это что же получается: зенитно-ракетный комплекс с собой прихватили "отпускники". Ничего удивительного, ведь давно известно, что российские военные ездят в другие страны со штатным оружием.

После этого заявления лица в Москве станут еще более каменными, которые будут продолжать рассказывать о "гражданской войне".

Беда только, что новости в этом сообщении нет. Всем давно известно, что Россия страна - оккупант. Пока не все поняли, что с этим делать, а некоторые предпочитают делать вид, что ничего не произошло.

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Кстати, по Россия-24 рассказывают об "экономики доверия" - в Питере проходит международный экономический форум.

Тем временем пресс-конференция по МН17 проходит недалеко от Гааги, хороший город, там Международный трибунал расположен.

*Расследование объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. - Ред.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Романа Цимбалюка
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