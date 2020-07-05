Нетаньяху заявив про "екстрену" ситуацію в Ізраїлі через спалах COVID-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав "екстреною" ситуацію з відновленням поширення COVID-19 у країні.

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Про це прем'єр заявив на засіданні 5 липня, передає пресслужба на офіційному сайті уряду. Нетаньяху підкреслив, що влада може ввести додаткові карантинні обмеження.

"ВООЗ відзначила Близький Схід як гарячу точку в плані коронавірусу. Цей спалах буде супроводжуватися зростанням числа пацієнтів у критичному стані, і ми будемо змушені вжити додаткових заходів", – сказав він.

Так, із 8 ранку 6 липня набувають чинності заборони, згідно з якими в барах, клубах, молитовних будинках не можуть перебувати одночасно більше 50 відвідувачів. Також заборонені збори чисельністю більше 20 осіб.

За словами Нетаньяху, нова хвиля захворювання кидає виклик системі охорони здоров'я Ізраїлю.

Зростання статистики в Ізраїлі. worldometers.info

У такій ситуації неможливо дозволити здійснювати законодавство в парламенті так, "ніби все нормально", зазначив прем'єр.

Заступник міністра охорони здоров'я Ізраїлю Йоав Кіш підкреслив, що країна "знаходиться в середині другої хвилі коронавірусу, яка може виявитися гіршою за першу". Він очікує, що протягом найближчих двох тижнів буде не менше 300 пацієнтів у важкому стані.

Додамо, в Ізраїлі 4 липня був оновлений антирекорд щодо нових виявлених випадків COVID-19 (+1131 за добу), тоді як у квітні захворювань майже не було.

Всього захворіли понад 29 тисяч осіб, загинули 330.

Дані на 5 липня. worldometers.info

Дані на 5 липня. worldometers.info

Активні випадки. worldometers.info

Динаміка летальних випадків за днями. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у регіоні Ломбардія на півночі Італії вчені виявили два різні штами нового коронавірусу, один із яких поширювався серед населення вже в середині січня.