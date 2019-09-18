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18 вересня • оновлено в 07:48
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Нетаньяху прорвався: в Ізраїлі стався поворот на перевиборах

1.6т Читати матеріал російською

Попередні результати виборів до Кнесету Ізраїлю поки вельми неоднозначні. Ні прем'єр-міністр країни, лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, ні опозиційний блок "Кахоль-Лаван" на чолі з Бені Ганцем не поспішають оголошувати про перемогу.

Так, дані ЦВК після обробки 18,45% голосів свідчать про лідерство "Лікуд" з 29,19%, у "Кахоль-Лаван" – 24,38%, передає "РИА Новости".

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Перевибори в Ізраїлі

Перевибори в Ізраїлі

Центрвиборчком ще не перераховував опубліковані цифри у кількість депутатських мандатів.

Нагадаємо, увечері 17 вересня були оприлюднені дані перших екзит-полів на парламентських перевиборах. За інформацією телеканалу 12 каналу ІТВ "Кешет", партія чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху "Лікуд" отримує 33 мандати, а "Кахоль Лаван" 34.

Прогноз телеканалу "Кан 11" дещо відрізняється. За його даними, "Лікуд" і "Кахоль Лаван" отримають по 32 мандати. Отже, жодна з політсил поки не набирає достатньої кількості голосів для створення коаліції (61 мандат).

Відзначимо, Нетаньяху перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, так як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію і вважав за краще не повертати мандат президентові.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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