Нетаньягу похвалив Трампа за ліквідацію Сулеймані: відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав США, які завдали авіаудару по Багдаду й ліквідували генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

Глава уряду зазначив, що США, як і Ізраїль, мали право на оборону.

"Сулеймані відповідальний за вбивства сотень американців та інших невинних людей. Президент Трамп заслуговує поваги за свої рішучі й правильні дії. Ізраїль підтримує США в боротьбі за мир", – заявив Нетаньягу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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