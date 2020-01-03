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3 січня • оновлено в 16:51
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Нетаньягу похвалив Трампа за ліквідацію Сулеймані: відео

1.6т
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав США, які завдали авіаудару по Багдаду й ліквідували генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.

Глава уряду зазначив, що США, як і Ізраїль, мали право на оборону.

"Сулеймані відповідальний за вбивства сотень американців та інших невинних людей. Президент Трамп заслуговує поваги за свої рішучі й правильні дії. Ізраїль підтримує США в боротьбі за мир", – заявив Нетаньягу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...которые нанесли авиаудар по Багдаду..." если уничтожение двух автомобилей ВБЛИЗИ аэродрома ВОЗЛЕ Багдада назвать АВИАУДАРОМ ПО БАГДАДУ, то бомбардировки сирийских городов ихтамнетской авиацией надо называть настоящим именем - АРМАГЕДДОНОМ,
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
США и Израиль, как отмечается, имели право на оборону.. Это как, Ирак что-ли на США напал??
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ещё один верный пес тявкнул...
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