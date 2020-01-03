Нетаньягу похвалив Трампа за ліквідацію Сулеймані: відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав США, які завдали авіаудару по Багдаду й ліквідували генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані.
Глава уряду зазначив, що США, як і Ізраїль, мали право на оборону.
"Сулеймані відповідальний за вбивства сотень американців та інших невинних людей. Президент Трамп заслуговує поваги за свої рішучі й правильні дії. Ізраїль підтримує США в боротьбі за мир", – заявив Нетаньягу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. Внаслідок цього загинув генерал Касем Сулеймані.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що ліквідація генерала Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Касема Сулеймані.
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США Касема Сулеймані.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував загиблий Сулеймані.
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