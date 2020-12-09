Нетаньяху погодився першим в Ізраїлі зробити щеплення від COVID-19

Таша Адамович Світ 12:55, 9.12.2020 Оновлено: 12:59, 9.12.2020

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що першим в країні зробить щеплення від коронавірусу.

Понад 100 тис. доз нещодавно створеної вакцини Pfizer доставлені рейсом з Брюсселя до Тель-Авіва 9 грудня, пише The Jerusalem Post. Про своє добровільне бажання вакцинуватися першим глава уряду заявив в аеропорту Бен-Гуріон під час зустрічі вантажу.

Він заявив, що "вірить в вакцини" і що для нього "важливо, щоб ізраїльтяни пройшли вакцинацію".

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн уточнив, що медичні бригади вже скоро отримають вакцину для боротьби з вірусом, і сказав, що буде контролювати поширення препарату.

При цьому міністр підкреслив, що правил карантину в суспільстві потрібно буде дотримуватися навіть після того, як вакцина стане доступною.

За інформацією видання, ще один вантажний літак з приблизно 500 тис. доз вакцини має прибути до Ізраїлю найближчими днями, ще мільйон – наступного тижня.

Вакцинація в країні почнеться з 20 грудня, сказала гендиректорка міністерства охорони здоров'я Чезі Леві. Спочатку вона проходитиме в невеликих об’ємах, а масова почнеться відразу після Різдва, коли в Ізраїль прибуде велика партія вакцин Pfizer.

За даними американського університету Джона Хопкінса на 9 грудня, кількість випадків коронавірусної інфекції в Ізраїлі склала майже 349 тис. (+1 488 за минулу добу), 2 932 людини померли (+8).

Першою в Європі вакцинацію від коронавірусу препаратом від компаній Pfizer і BioNTech почала Великобританія – 8 грудня. А першою отримала щеплення стала 90-річна мешканка Ковентрі Маргарет Кінан. Вакцину в країні пріоритетно отримають медичні працівники та люди старші за 80 років, потім – інші групи населення. Вакцинація не є обов'язковою.

Україна може отримати перші партії вакцини проти коронавірусу COVID-19 в середині або наприкінці січня. Зараз держава веде роботу для розв’язання цього питання у двох напрямках – в межах механізму COVAX і через пряму закупівлю препаратів за кошти держбюджету, повідомив виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

Наша держава планує забезпечитися 8 млн доз, що покриють необхідність щеплення для 4 млн громадян (вакцинація здійснюється у два етапи).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку директорки відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Брайан, примусова вакцинація проти коронавірусу є не кращим варіантом. Переконання в необхідності щеплення – набагато корисніше й ефективніше, сказала вона.

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