У понеділок, 2 березня, в Ізраїлі відбулися позачергові вибори в парламент, в ході яких громадяни обирали 120 депутатів в Кнесет 23-го скликання.

За даними перших екзит-полів, перемогу на третіх за рік виборах здобула партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху "Лікуд", яка взяла 36-37 мандатів.

Опозиційний лівоцентристський блок "Кахоль-Лаван", лідером якого є колишній начальник Генштабу Збройних сил Ізраїлю Бені Ганц, отримує 32-33 місця.

Об'єднаний арабський список бере 13-14 місць. У решти сил менше 10 мандатів.

При цьому Нетаньяху отримує можливість для формування коаліційного уряду, оскільки більша кількість місць дісталося саме правим партіям.

Відзначимо, чергові вибори пройшли через те, що в Ізраїлі вже близько року не вдається створити стабільний уряд. Адже нікому з лівоцентристських і праворелігійних політичних сил не вдалося отримати більшості в Кнесеті.

🔴LIVE UPDATE: First exit polls for # IsraElex2020 are in! https://t.co/1oJJl9EP9y