У понеділок, 2 березня, в Ізраїлі відбулися позачергові вибори в парламент, в ході яких громадяни обирали 120 депутатів в Кнесет 23-го скликання.
За даними перших екзит-полів, перемогу на третіх за рік виборах здобула партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху "Лікуд", яка взяла 36-37 мандатів.
Опозиційний лівоцентристський блок "Кахоль-Лаван", лідером якого є колишній начальник Генштабу Збройних сил Ізраїлю Бені Ганц, отримує 32-33 місця.
Об'єднаний арабський список бере 13-14 місць. У решти сил менше 10 мандатів.
Нетаньяху і Ганц
При цьому Нетаньяху отримує можливість для формування коаліційного уряду, оскільки більша кількість місць дісталося саме правим партіям.
Відзначимо, чергові вибори пройшли через те, що в Ізраїлі вже близько року не вдається створити стабільний уряд. Адже нікому з лівоцентристських і праворелігійних політичних сил не вдалося отримати більшості в Кнесеті.
Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі
Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі
Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі
Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі
🔴LIVE UPDATE: First exit polls for # IsraElex2020 are in! https://t.co/1oJJl9EP9y- i24NEWS English (@ i24NEWS_EN) March 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вибори в парламент Ізраїлю пройшли у вересні 2019 року.
Нагадаємо, що Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, бо прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію, і вважав за краще не повертати мандат президентові.
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