Нетаньяху йде на 5 термін: в Ізраїлі відбулися парламентські вибори

В Ізраїлі у вівторок, 9 квітня, пройшло голосування на виборах до Кнесету – парламенту країни.

Основна боротьба розгорнулася між правлячою партією "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і партійним блоком "кахоль-Лаван" колишнього начальника Генштабу Бені Ганца, передає BBC.

При цьому екзит-поли очевидного лідера виборчих перегонів за посаду прем'єр-міністра не показали. Ганц, за попередніми підрахунками, отримає 36-37 місць у парламенті, а Нетаньяху – 33-36.

Бені Ганц

Бені Ганц

Примітно, що для Нетаньяху це може стати вже п'ятим терміном на посту прем'єр-міністра. І він, і його головний суперник уже оголосили про перемогу, не чекаючи офіційних результатів.

Беньямін Нетаньяху

Беньямін Нетаньяху

Однак, відповідно до зазначених даних, жодна з великих партій не матиме достатньої кількості місць, щоб сформувати уряд, і буде змушена покладатися на більш дрібні партії для формування коаліції.

Явка на виборах склала 61,3% – нижче, ніж на попередніх виборах, що пройшли в 2015 році. Після закриття дільниць о 22:00 за місцевим часом почався підрахунок голосів.

Вибори в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі

Відзначимо, "Кахоль-Лаван" – політичний альянс, створений колишнім начальником Генштабу Бені Ганцом і колишнім міністром фінансів, журналістом і драматургом Яіром Лапідом. Його кампанія багато в чому була побудована на антикорупційній риториці.

Беньямін Нетаньяху перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада 2018 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху офіційно очолив Міністерство оборони країни.

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