Нетаньяху і Трамп узгодили "угоду століття" щодо Палестини: подробиці мирного плану

Ізраїль готовий взяти за основу для подальших переговорів із палестинцями "угоду століття" США.

Таку заяву у вівторок, 28 січня, зробив американський президент Дональд Трамп. Трансляція з Білого дому велася онлайн на YouTube-каналі пресслужби (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент вказав, що палестинці зможуть подвоїти свою територію, якщо погодяться на угоду, а Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб територія Палестинської держави була нерозривна, передає Reuters.

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"Крок до миру"

За словами Трампа, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з ним згоден. "Вчора [27 січня] прем'єр-міністр Нетаньяху повідомив мені, що він готовий використовувати план як основу для прямих переговорів... із палестинцями", – сказав глава США.

Таким чином, за "певних умов" США та Ізраїль можуть визнати Палестину.

Американський глава зазначив, що Ізраїль зробив "величезний крок назустріч мирному врегулюванню", а для Палестини "це, можливо, останній шанс".

"Ми хочемо, щоб ця угода була хорошою для палестинців. Хочемо, щоб у них був шанс отримати власну незалежну державу", – сказав у Білому домі американський лідер. Палестинці, як додав він, "заслуговують набагато кращого життя".

Столиця в Східному Єрусалимі

"Угода століття", як розповів Трамп, це детальний документ на 80 сторінок, 50 із яких описують політичні умови.

План США щодо близькосхідного врегулювання передбачає співіснування ізраїльської і палестинської держав. "Моє бачення представляє безпрограшну можливість для обох сторін", – зазначив Трамп.

США та Ізраїль підготують карту, яка буде відображати кордону двох майбутніх держав. Трамп показав її варіант на своїй сторінці в Twitter:

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

"План передбачає збільшення палестинських територій більш ніж удвічі і створення палестинської столиці в Східному Єрусалимі", – пояснив Трамп.

При цьому раніше під час свого виступу він запевнив, що Єрусалим має бути "неподільною" столицею Ізраїлю.

Для роботи з реалізації угоди США створить спільний комітет з Ізраїлем. Також Америка планує відкрити своє посольство в Східному Єрусалимі.

Нетаньяху і Трамп Скрін відео

Нетаньяху і Трамп Скрін відео

ХАМАС роззброять

Біньямін Нетаньяху в Білому домі зі свого боку сказав, що план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС і демілітаризацію сектора Газа.

Саме ХАМАС наразі утримує контроль над сектором Газа. США та Ізраїль вважають це угруповання терористичним.

"Я погодився вести мирні переговори з палестинцями на основі цього плану", – сказав Нетаньяху. Ізраїльський прем'єр додав, що це "чудовий план для Ізраїлю і для світу".

Він назвав Трампа "найкращим другом, який коли-небудь був у Ізраїлю в Білому домі".

Нетаньяху зазначив, що реалізація угоди може допомогти Ізраїлю поліпшити відносини з арабським світом. Імплементація плану також підштовхне арабський світ до того, щоб "визнати Ізраїль єврейською державою".

Додамо, ізраїльсько-палестинські переговори були перервані в 2014 році.

Повна презентація мирного плану, представлена президентом США:

Палестина виступила проти

Президент Палестини Махмуд Аббас не підтримав американську "угоду століття". Місцеве агенство Wafa передає, що він провів телефонну розмову з главою політичного бюро ХАМАС Ісмаїлом Ханія.

Аббас назвав метою угоди "ліквідацію палестинського національного проекту".

Також, як повідомляє Wafa, сотні палестинців провели демонстрації в великих містах Західного берега і Гази після оголошення умов мирного плану.

"У найближчі дні очікується ще більше протестів, що стане демонстрацією відмови від плану США і підтримки керівництва Палестини", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, у 2019 році прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на спеціальному засіданні уряду відкрив стелу, що відзначає місце, де буде розташовуватися нове місто – Trump Heights (Трампові висоти).

Новий населений пункт закладений на Голанських висотах, які глава США Дональд Трамп раніше визнав частиною Ізраїлю.

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