Нетаньяху і Трамп узгодили "угоду століття" щодо Палестини: подробиці мирного плану

Ізраїль готовий взяти за основу для подальших переговорів із палестинцями "угоду століття" США.

Таку заяву у вівторок, 28 січня, зробив американський президент Дональд Трамп. Трансляція з Білого дому велася онлайн на YouTube-каналі пресслужби (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент вказав, що палестинці зможуть подвоїти свою територію, якщо погодяться на угоду, а Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб територія Палестинської держави була нерозривна, передає Reuters.

За словами Трампа, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з ним згоден. "Вчора [27 січня] прем'єр-міністр Нетаньяху повідомив мені, що він готовий використовувати план як основу для прямих переговорів... із палестинцями", – сказав глава США.

Таким чином, за "певних умов" США та Ізраїль можуть визнати Палестину.

Американський глава зазначив, що Ізраїль зробив "величезний крок назустріч мирному врегулюванню", а для Палестини "це, можливо, останній шанс".

"Ми хочемо, щоб ця угода була хорошою для палестинців. Хочемо, щоб у них був шанс отримати власну незалежну державу", – сказав у Білому домі американський лідер. Палестинці, як додав він, "заслуговують набагато кращого життя".

"Угода століття", як розповів Трамп, це детальний документ на 80 сторінок, 50 із яких описують політичні умови.

План США щодо близькосхідного врегулювання передбачає співіснування ізраїльської і палестинської держав. "Моє бачення представляє безпрограшну можливість для обох сторін", – зазначив Трамп.

США та Ізраїль підготують карту, яка буде відображати кордону двох майбутніх держав. Трамп показав її варіант на своїй сторінці в Twitter:

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL