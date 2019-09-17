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17 вересня • оновлено в 22:40
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Нетаньягу в прольоті? В Ізраїлі озвучили екзит-поли

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В Ізраїлі озвучили дані перших екзит-полів на парламентських перевиборах 17 вересня.

За інформацією телеканалу 12 каналу ІТВ "Кешет", партія чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу "Лікуд" отримує 33 мандати, а "Кахоль Лаван" 34.

Відзначається, що Об'єднаний арабський список може отримати 11 мандатів, "Яміна" – 8, НДІ – 8, "Яадут а Тора" – 8, ШАС – 8, "Авода-Гешер" – 5, "Демократичний табір" – 5.

Прогноз телеканалу "Кан 11" дещо відрізняється. За його даними, "Лікуд" і "Уахоль Лаван" отримають по 32 мандати. Отже, жодна з політсил поки не набирає достатньої кількості голосів для створення коаліції (61 мандат).

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В Ізраїлі озвучили екзит-поли

В Ізраїлі озвучили екзит-поли

Відзначимо, Нетаньягу перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньягу також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, так як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліцію і вважав за краще не повертати мандат президентові.

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Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Тег
Ізраіль
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