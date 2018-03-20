"Нестямне хамство": Захарова побачила "світову антиросійську кампанію"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля на Заході нібито почалася "світова антиросійська кампанія".

"Сьогодні русофіл Борис Джонсон (міністр закордонних справ Великобританії. - Ред.) опублікував статтю, в якій пов'язав президентські вибори в Росії і подію в Солсбері. Для чого потрібна нова порція фейків і нападок у виконанні "новачка" британської дипломатії", - написала Захарова.

За її словами, у Джонсона немає фактів, а "штурмом чергового дна" він нібито намагається врятувати честь прем'єр-міністра Терези Мей.

"Врятувати честь Терези Мей, яка оголосила покарання країні у вигляді висилки російських дипломатів не те, що до закінчення розслідування, а, по суті, до його початку. Нагадаю, що вся інформація по Солсбері має гриф "секретно", - написала представник МЗС РФ.

Другим пунктом Захарова назвала "придумування мотива Росії".

"Мотив був у Великобританії, у партнерів по НАТО. А у Росії мотиву не було. Не було - значить, треба вигадати. Заглушити заклик Москви, який постійною сиреною звучить, надати всі наявні дані за вказаною нагодою для початку спільної роботи з розслідування події. Даних на момент 20 березня надано рівно нуль. Без паличок і ком. Нуль", - додала вона.

За словами Захарової, ця стаття і "друге несамовите хамство" необхідні правлячій еліті.

"Адже тільки що Скотланд-Ярд заявив, що слідство займе багато місяців. Багато місяців - саме так, дослівно. Так на основі чого Тереза Мей зробила висновок про причетність Росії, якщо слідство, за словами її ж поліції, буде тривати місяці? А ось і думку Організації по забороні хімічної зброї сьогодні оприлюднено: на аналіз речовини піде не менше трьох тижнів. Дивно, у британського уряду на це пішло, судячи з першої реакції, пара годин", - написала вона.

Крім того, за її словами, експерти вважають, що ця історія - "многоходовка".

"З одного боку, новий виток світової антиросійської кампанії, з іншого - можливість маніпулювати Терезою Мей. Чому? Тому що вона тепер заручниця своїх же силовиків. Від одного їх слова, щоб не сказати - від одного їх витоку буде залежати її політична доля. Так що, ці інформаційні атаки офіційного Лондона зрозумілі - загралися, забрехалися й влипли. Відповідно, потрібно інформаційно-політичний наступ широким міжнародним фронтом", - підкреслила Захарова.

Вона також звинуватила британського прем'єра в замах на брудні гроші росіян.

"Пральні послуги завжди давали стабільний дохід Лондону, який ніколи не цікавився їхнім походженням. Нагадаю, більше 40 осіб так і не видано за запитом Росії, а від будь-якого співробітництва по лінії правоохоронних органів Лондон давно самоусунувся. Що пішло не так? Можливо, відповідь треба шукати в колосальних фінансових втратах від "брекзіта", діри від яких належить латати? Експропріація власності російських громадян у Великобританії, на що активно натякала Тереза Мей, як видається багатьом аналітикам, може стати чудесним виходом з непростої ситуації", - заявила Захарова.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Скотланд-Ярд не знайшов зв'язку між вбивством російського бізнесмена Миколи Глушкова і отруєнням Скрипаля.