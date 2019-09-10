Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:51
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Нещодавно зустрічався із Зеленським: Трамп звільнив радника з нацбезпеки

13.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп звільнив Джона Болтона з поста свого радника з питань національної безпеки.

Про це глава держави повідомив на сторінці в Twitter, подякувавши політику за службу, однак заявивши, що не підтримує деякі його погляди.

"Я категорично не згоден із багатьма з його пропозиціями, як і багато інших в адміністрації", – написав він.

Новини
"Великий крок": Трамп зробив заяву про участь у переговорах щодо України

За словами президента, ім'я нового радника з національної безпеки буде оголошено наступного тижня (з 16 вересня). В.о. радника стане заступник Болтона Чарлі Каппермен.

Трамп та Болтон

Трамп та Болтон

При цьому The New York Times повідомляє, що головні розбіжності в поглядах політиків спостерігаються в питаннях Афганістану, КНДР і Ірану.

"В останні місяці напруженість у стосунках між ними посилилася через рішення президента скасувати запланований авіаудар по Ірану у відповідь на посадку американського безпілотника і зустрітися з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні і відвідати Північну Корею", – наголосили журналісти.

За їхніми словами, "розкол" між Трампом і Болтоном пов'язаний як із політичними, так і з особистими моментами.

Відзначимо, нещодавно Болтон здійснив офіційний візит у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп закликав Іран бути обережнішим з погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій щодо іранської ядерної програми.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
108
13
Смішно
14
Цікаво
44
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хохлов Разум
Хохлов Разум
Но каклам облизывать этот самый БОЛТон сия новость не помешает.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Плохая примета - ездить в Киев.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Вот так, совершил вояшь вдоль границ России ( Беларусь,Украина) с целью науськивания их против России и вылетел с должности. Украинцы, задумайтесь о том, что недавно сказал Макрон и делает Трамп . Иначе у вас есть шанс проспать последний вагон.
Показати коментар повністю
Відповісти
7
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Федоров Федор, пидoров падло все знает! Скотина рюцкая - шо ты мычишь здесь?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
5

Блоги / думки

ads pixel