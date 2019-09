Нещодавно зустрічався із Зеленським: Трамп звільнив радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп звільнив Джона Болтона з поста свого радника з питань національної безпеки.

Про це глава держави повідомив на сторінці в Twitter, подякувавши політику за службу, однак заявивши, що не підтримує деякі його погляди.

"Я категорично не згоден із багатьма з його пропозиціями, як і багато інших в адміністрації", – написав він.

За словами президента, ім'я нового радника з національної безпеки буде оголошено наступного тижня (з 16 вересня). В.о. радника стане заступник Болтона Чарлі Каппермен.

При цьому The New York Times повідомляє, що головні розбіжності в поглядах політиків спостерігаються в питаннях Афганістану, КНДР і Ірану.

"В останні місяці напруженість у стосунках між ними посилилася через рішення президента скасувати запланований авіаудар по Ірану у відповідь на посадку американського безпілотника і зустрітися з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні і відвідати Північну Корею", – наголосили журналісти.

За їхніми словами, "розкол" між Трампом і Болтоном пов'язаний як із політичними, так і з особистими моментами.

Відзначимо, нещодавно Болтон здійснив офіційний візит у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.