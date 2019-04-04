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Нервували: винищувачі НАТО "зіткнулися" з літаками Путіна

2.4тЧитати матеріал російською

Літаки Повітряно-космічних сил Росії виконали плановий політ над нейтральними водами акваторій Баренцева, Норвезького і Північного морів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії. Відзначається, що політ виконували два стратегічні ракетоносці Ту-160 і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

При цьому російське оборонне відомство уточнює, що "на окремих етапах їх супроводжували винищувачі ВПС Норвегії і Данії".

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У ході польоту російські літаки відпрацювали дозаправку паливом у повітрі. Політ тривав 13 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня винищувачі НАТО Eurofighter Typhoon піднялися в небо над Ісландією, щоб перехопити два російських протичовнових літаки Ту-142.

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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Молодцы! Дякую Россиян . Не пресмыкаются ни перед кем
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Вдует Арсений
Вдует Арсений
Кабиров Айрат, и чо？У нас тоже есть подводная лодка Запрожье,и чо？
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